I film in streaming che racontano gli anni della Guerra Fredda

Abbiamo selezionato per voi cinque titoli in streaming ambientati nell'era dello spionaggio e della grande tensione tra Occidente ed ex-Unione Sovietica.

Dedichiamo oggi il nostro approfondimento cinefilo a un periodo storico in cui il conflitto politico, sociale e ideale tra Est e Ovest era all’ordine del giorno. Parliamo degli anni della cosiddetta “Guerra Fredda”, combattuta a colpi di spionaggio e minacce atomiche principalmente da parte delle allora due superpotenze mondiali, ovvero Stati Uniti e l’ex Unione Sovietica. Ecco dunque cinque film in streaming che riecheggiano quel periodo teso e drammatico proponendo al pubblico cinema di indubbio spessore, emotivo quanto artistico. Buona lettura.

I migliori film in streaming che raccontano gli anni della Guerra Fredda

Il dottor stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba

Wargames - Giochi di guerra

Thirteen Days

La talpa

Il ponte delle spie

Il dottor stranamore - Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba (1964)

Il capolavoro diretto da Stanley Kubrick viene realizzato in un momento in cui parlare di bomba atomica era seriamente taboo, uno spauracchio tangibile. Ma il grande autore decide di farne una parodia satirica, regalando a Peter Sellers un trio di personaggi indimenticabili, accompagnato da altri grandi interpreti quali Sterling Hayden e George C. Scott. Il dottor Stranamore scrive la storia del cinema, guadagna quattro nomination agli Oscar - film, regia, attore protagonista e adattamento - e conferma la grandezza assoluta di un genio cinematografico come nessun altro, un autore senza un prima né un dopo. Come un monolito…Disponibile su CHILI, Google Play.

Wargames - Giochi di guerra (1983)

Idea geniale - non a caso nomination agli oscar per la sceneggiatura - che racconta come il pericolo di una guerra atomica possa essere imminente, si possa respirare, possa essere causato anche da un piccolo, assurdo malfunzionamento. Un grande artigiano sottovalutato come John Badham fa di Wargames - Giochi di guerra un cult-movie generazionale, anche grazie al bravissimo protagonista Matthew Broderick. Ancora oggi mette una tensione addosso palpabile, tanto è ben scritto e diretto. Da vedere o rivedere per riflettere. A lungo…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Thirteen Days (2000)

Il notevole thriller politico diretto da Roger Donaldson mette in scena i giorni successivi alla mancata invasione di Cuba da parte degli Stati Uniti, quelli dell’aprile 1961 in cui si andò veramente vicini al conflitto nucleare. Thirteen Days è un film da camera dalla tensione magnificamente costruita, con un cast capitanato da un grande Kevin Costner e Bruce Greenwood nel ruolo del Presidente Kennedy. Film passato quasi inosservato da noi ed è un vero peccato, contiene riflessioni storiche e umane davvero precise e potenti. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La talpa (2011)

La Talpa: Il trailer italiano del film

Se parliamo di spionaggio e Guerra Fredda, non potevano assolutamente mancare John Le Carré e il suo grandioso personaggio Smiley. Il quale nel film diretto da Tomas Alfredson viene interpretato con maestria umana e professionale da Gary Oldman. La talpa diventa scena dopo scena il miglior spy-movie dei nostri tempi, contenuto e doloroso, elegante e tesissimo. Accanto al grande protagonista Mark Strong, Colin Firth, John Hurt, Tom Hardy, Benedict Cumberbatch. Il meglio del cinema britannico insomma. Film bellissimo. Disponibile su CHILI, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Il ponte delle spie (2015)

Steven Spielberg racconta non soltanto l’epoca, ma soprattutto gli uomini che combatterono quella guerra sotterranea e quelli che tentarono di mantenere la civiltà di fronte a un conflitto acerrimo. Tom Hanks e Mark Rylance (Oscar come non protagonista) fanno de Il ponte delle spie uno scontro/incontro di ideologie, di esseri umani, di valori distanti eppure vicinissimi. Un film straordinariamente orchestrato e ottimamente scritto, tra l’altro anche dai fratelli Coen. Lungometraggio di grande valore, uno dei migliori dell’ultimo Spielberg. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.