I film in streaming che raccontano figure femminili realmente esistite

Approfittando dell'uscita in sala di Chiara e Il corsetto dell'imperatrice abbiamo "ripescato" alcuni film in streaming che sono biopic al femminile di forte impatto emotivo e cinematografico.

Escono questa settimana nelle sale italiane ben due film dedicati a figure femminili realmente esistite: il primo è Chiara di Susanna Nicchiarelli, il quale racconta le vicende della ragazza divenuta poi santa che lasciò tutto per raggiungere Francesco d’Assisi; l’altro è Il corsetto dell’imperatrice di Marie Kreutzer, opera che racconta le vicissitudini psicologiche ed emotive dell’Imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come Sissi. Approfittando di queste uscite vogliamo riproporvi altri cinque film in streaming che si basano su donne realmente vissute. Esitiamo un minimo a chiamarli biopic in quanto si tratta, come nel caso dei due titoli precedentemente citati, di rappresentazioni personali di storie vere, adoperate per elaborare una visione di cinema spesso autoriale. Buona visione.

Cinque film in streaming incentrati su personaggi femminili realmente esistiti

Elizabeth

Erin Brockovich - Forte come al verità

The Hours

North Country - Storia di Josey

Il diritto di contare

Elizabeth (1998)

Il maestoso film in costume diretto da Shekhar Kapur impone all’attenzione internazionale Cate Blanchett nel suo primo ruolo da grande protagonista, tanto da ottenere la prima candidatura all’Oscar. Nella miglior tradizione del cinema britannico, Elizabeth è uno spettacolo visivamente impetuoso, costruito su scenografie e costumi di primissimo livello, narrativamente solido e con un cast in cui spiccano anche Daniel Craig, Fanny Ardant, Geoffrey Rush, il grande John Gielgud. Molte nomination all’Oscar tra cui miglior film dell’anno. Vinse il ben peggiore Shakespeare in Love…Presentato al Festival di Venezia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Erin Brockovich - Forte come al verità (2000)

Steven Soderbergh dirige una Julia Roberts che si toglie i panni di "Fidanzatina d’America” per indossare quelli succinti della combattiva e fin troppo diretta Erin Brockovich, madre single che si scaglia contro tutto e tutti pur di proteggere la salute della comunità. Il film è uno spasso e l'attrice regala il meglio delle sue potenzialità istrioniche, accompagnata da un Albert Finney in grande spolvero. Cinema civile ma con un occhio frizzante all'entertainment. Enorme successo di pubblico e critica, candidato all’Oscar per film e regia tra gli altri, ma la statuetta se la porta a casa Julia. E più che giustamente…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

The Hours (2002)

Tre storie di donne, tre ambientazioni temporali differenti, un filo conduttore che è rappresentato dal malessere di vivere in una società che non permette diversità, parità, espressione del proprio io interiore. Stephen Daldry costruisce The Hours - tratto dal libro di Michael Cunningham - come un mosaico visivo ed emozionale imperdibile, aiutato dalle musiche straordinarie di Philip Glass e da un cast che comprende Meryl Streep, Julianne Moore, Ed Harris, Allison Janney e Nicole Kidman nel ruolo di Virginia Woolf. É lei l’anima dolorosa e appassionante dell’operazione, un melodramma di forza inusitata. Oscar come miglior attrice anche con pochissimi minuti in scena. All’Academy hanno capito chi era il cuore di the Hours…Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

North Country - Storia di Josey (2005)

Ispirato alla vicenda di Lois Jenson e della sua battaglia legale che cambiò le leggi sulla molestia sessuale nel posto di lavoro in America, North Country - Storia di Josey è un film durissimo e appassionante diretto con mano sicura e notevole capacità intropsettiva da Niki Caro. Charlize Theron, Frances McDormand, Richard Jenkins, Jeremy Renner, Sean Bean, Sissy Spacek e il resto del cast fanno un lavoro ammirevole per raccontare una vicenda orribile, metafora perfetta di un microcosmo dove il maschilismo abusivo regna sovrano. Ambientazione al limite del sopportabile, lavoro sulla scrittura magnifico. Nomination all’Oscar per la Theron e la McDormand, ne avrebbe meritate molte altre. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Il diritto di contare (2016)

Il Diritto di Contare: Il trailer italiano del film - HD

Ispirato dalla storia vera delle donne di colore che con la loro abilità matematica resero possibile il primo viaggio sulla luna, Il diritto di contare possiede la forza narrativa del film di impegni civile e un occhio al mainstream davvero efficace. Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monae sono ottime protagoniste, Kevin Costner, Jim Parsons e Kirsten Dunst fanno da efficacissimo supporto per un prodotto che sbanca il botteghino americano e conquista la nomination all’Oscar come miglior film dell’anno. Un feel-good movie sentito e appassionante. Da vedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.