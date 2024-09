I cinque film in streaming che nel 1984 hanno rivoluzionato la fantascienza e l'horror

News Cinema

Compiono quarant'anni i capolavori di alcuni grandi registi come Steven Spielberg, James Cameron e Wes Craven. Ecco i cinque film in streaming fantastici da cui è impossibile prescindere.

https://www.comingsoon.it/personaggi/wes-craven/24939/biografia/

Nel 1984 sono arrivati al cinema una serie di film che hanno rappresentato un'evoluzione sostanziale di generi come la fantascienza e l’horror. I cinque film in streaming che trovate qui sotto, anche se ormai “vecchi” di quarant’anni, sono l’esempio calzante di come il cinema fantastico in passato abbia saputo regalare agli spettatori non soltanto grandi spettacoli ma anche una visione e un’analisi del mondo circostante in grado di carpire le problematiche più importanti. Buona lettura.

I cinque film in streaming che compiono quarant’anni e hanno rivoluzionato il cinema fantastico

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Gremlins

Indiana Jones e il tempio maledetto

Nightmare - Dal profondo della notte

Terminator

Ghostbusters - Acchiappafantasmi

Ghostbusters - Acchiappafantasmi: Il Trailer per il 30esimo anniversario del film

L’idea di mixare la commedia ridanciana con fantasmi, possessioni demoniache, mostri lovecraftiani e soprattutto la follia di New York non poteva che venire in mente a quel gruppo di pazzi composto da Ivan Reitman, Harold Ramis, Bill Murray e Dan Aykroyd. E infatti Ghostbusters - Acchiappafantasmi possiede lo spirito iconoclasta di Stripes e The Blues Brothers, ma incanalato dentro una sceneggiatura coi controfiocchi e una messa in scena di potenza visiva ineccepibile. Il resto lo fanno gli attori protagonisti in stato di grazia, a cui aggiungiamo ovviamente Sigourney Weaver, Rick Moranis e Annie Potts. Il successo più fragoroso dell’anno è un calderone di trovate e vezzi cinematografici senza precedenti. Il cinema ad alto budget subisce una rivoluzione che aprirà a molti altri tentativi, nessuno così riuscito. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Gremlins

Gremlins: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Joe Dante confeziona questa commedia soltanto apparentemente per ragazzi che prende di mira il capitalismo rampante degli anni ‘80 e lo mescola con un pizzico di horror sanguinolento, soprattutto quando i Gremlins entrano definitivamente in scena. Zach Galligan e Phoebe Cates sono i freschissimi protagonisti di un fantasy frizzante e non scontato, che contiene molte sequenze di culto e un paio di momenti che fanno davvero rizzare i capelli dallo spavento. Il primo Gremlins è innovativo e spigliato, il secondo sarà molto più dark e feroce. Due film di fattura elevatissima, il meglio prodotto da un autore sovversivo dentro il sistema quale sapeva essere Joe Dante. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Indiana Jones e il tempio maledetto

Dopo i fasti scatrnati de I predatori dell’arca perduta Steven Spielberg decide di cambiare quasi completamente rotta e soprattutto tono: Indiana Jones e il tempio maledetto propone una storia dai riflessi oscuri e minacciosi, con almeno una sequenza che flirta esplicitamente con l’horror. Il risultato è un film altrettanto spettacolare ma assai diverso, teso, in alcuni momenti addirittura soffocante. Basta pensare che la straordinaria sequenza dei carrelli viene girata nell’oscurità di una miniera. Harrison Ford, Kate Capshaw e tutti gli altri attori contribuiscono ad alleggerire il tono, nel complesso il film rimane davvero un esperimento intrigante in particolar modo per il suo aspetto dark. Molti lo considerano addirittura il migliore della saga. Forse no, ma rimane incredibile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

Nightmare - Dal profondo della notte

Nightmare - Dal profondo della notte: Il Trailer Ufficiale della versione 4K Ultra HD in occasione dei 40 anni del Film - HD

Dal genio di Wes Craven arriva l’horror che cambia le carte in tavola, con una prima sequenza che sposta i confini del terrore applicato al cinema. Il mostro che vive e uccide nei sogni dei giovani protagonisti è un “boogeyman” senza uguali, un Robert Englund malefico e capace di rappresentare il lato oscuro dell'inconscio umano come nessun essere in precedenza. Nightmare - Dal profondo della notte possiede momenti di gore indescrivibili e una sceneggiatura perfetta, che lo rende un capolavoro del decennio. Heather Langenkamp e tutti gli altri attori sono efficacissimi, compreso Johnny Depp all’esordio. Titolo di culto dai moltissimi sequel, alcuni dei quali molto riusciti. ma non quanto l’originale. Devastante. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Terminator

Budget da B-Movie? Poco importa: James Cameron ha già sviluppata con pienezza una visione del mondo che vuole mettere in scena che ha l’epica del grande spettacolo. E il suo esordio Terminator è infatti un film di fantascienza che sfonda i confini produttivi, costruisce un universo preciso e soprattutto emozionante dove il futuro è apocalittico, il presente pericoloso e soffocante, la caccia all’uomo condotta dal cyborg Arnold Schwarzenegger davvero straordinaria. Linda Hamilton e Michael Biehn sono i protagonisti di un film che possiede così tanti spunti da diventare oggetto immediato di studio. per non parlare poi di Terminator 2 - Il giorno del giudizio arrivato nel 1991. Un binomio che da solo fa di james Cameron un titano del genere. Appassionante, terrificante, perfetto nella narrazione. Da applausi. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.