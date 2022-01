I 60 anni di un genio di nome Jim Carrey: ecco i suoi grandi film in streaming

News Cinema

Buon compleanno all'indimenticabile protagonista di The Truman Show e Se mi lasci ti cancello. Cinque dei suoi migliori film in streaming per celebrare un talento unico.

Compie oggi 60 anni uno dei grandi comici del cinema contemporaneo, ovvero Jim Carrey. Definirlo un istrione sarebbe al tempo stesso una definizione corretta soltanto se intesa nel senso completo del termine. Dietro il lazzo, dietro la “maschera” che l’attore ha sviluppato nel corso della sua carriera, l’artista nella sua completezza ha saputo anche mostrare il lato malinconico, se non addirittura tragico, dell’essere un comico. I cinque film in streaming scelti per rendergli il doveroso omaggio partono proprio dal lungometraggio in questo senso di svolta, che arriva dopo grandi successi di pubblico come The Mask, Ace Ventura o Scemo & più scemo. Questo dunque il meglio che a nostro avviso ha saputo offrirci Jim Carrey, interprete di un modo di intendere la comicità unito, sfrontato e a tratti sublime. Buona lettura.

The Truman Show

Il Grinch

Se mi lasci ti cancello

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi

Dick e Jane - Operazione furto

The Truman Show (1998)

Il genio di Peter Weir a lavoro su una grande sceneggiatura di Andrew Niccol producono un capolavoro di poesia e riflessione sulla nostra società, che culmina con una scena finale di potenza emotiva mai esperita in precedenza. The Truman Show rappresenta il film della svolta per Jim Carrey, che interpreta il candido protagonista con un’adesione psicologica da inchino. Una prova da Oscar ma clamorosamente non arriva neppure la nomination, come non arriverà l’anno successivo per l’altro magnifico Man on the Moon di Milos Forman (non disponibile in streaming). Nel cast anche un ottimo Ed Harris, Natascha McElhone e Paul Giamatti. Film splendido. Semplicemente splendido. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Il Grinch (2000)

Dal classico scritto da Dr. Seuss una trasposizione cinematografica effervescente diretta con maestria da Ron Howard. Ma il cuore pulsante e fragoroso de Il Grinch è ovviamente Carrey nel ruolo dell’essere che vuole rovinare il Natale a tutti i costi. Una prova da mattatore assoluto che rende il film uno spettacolo per l’intelletto. Grandi scenografie per un successo commerciale impressionante, meritato in quanto prodotto di genere davvero ben realizzato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Se mi lasci ti cancello (2004)

Altra prova soffusa e mastodontica per il film straordinariamente scritto da Charlie Kaufman (che vince l’Oscar) e diretto con arte e poesia da Michel Gondry. Kate Winslet come magnifica coprotagonista contribuisce a fare di The Eternal Sunshine of the Spoltess Mind (lasciate perdere il titolo italiano…) un film di culto, un melodramma romantico-fantasy da ricordare negli anni. Scene dal calore umano fortissimo, una malinconia che arriva dritta al cuore. Uno dei migliori film di quel decennio, se non il migliore in assoluto. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision.

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi (2005)

La trasposizione cinematografica del classico della letteratura per bambini diretta da Brad Silberling ci regala un Jim Carrey in forma smagliante, villain irresistibile tutto d’un pezzo, trasformista e istrionico, clamorosamente efficace quando fa il t-rex! Film elegante nella confezione e profondo nei significati, Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi è un’opera sottovalutata, molto più feroce di quanto la forma nasconda. Meryl Streep in un cameo a incorniciare un film che ha ottenuto un enorme successo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Dick e Jane - Operazione furto (2005)

Chiudiamo con un altro lungometraggio che ha avuto il consenso del pubblico ma a nostro avviso avrebbe dovuto essere meglio analizzato anche dalla critica. Remake del film anni ‘70 con Jane Fonda e George Segal, Dick e Jane - Operazione furto vede un Carrey scatenato far coppia con Téa Leoni per una satira feroce e pirotecnica del sistema capitalista americano. Momenti di spasso puro e un senso della commedia corrosivo. Spumeggiante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.