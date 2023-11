Home Education - Le regole del male: ecco il trailer italiano ufficiale del film horror

News Cinema

Opera prima di Andrea Niada, il film debutterà in sala il prossimo 30 novembre. Ecco trailer e trama di Home Education - Le regole del male.

Nato a Milano, ma vissuto a Londra praticamente da sempre, Andrea Niada è un giovane regista poco più che trentenne del quale vedremo presto al cinema il lungometraggio d'esordio, l'horror intitolato Home Education - Le regole del male.

Il film, che sarà nelle sale dal 30 novembre distribuito da Warner Bros. Italia, è la versione "gonfiata", come si dice in gergo, di un omonimo cortometraggio di tesi di Niada, che venne selezionato da alcuni dei principali festival mondiali per cortometraggi, inclusi Screamfest, Fantasia, Atlanta e Leeds International Film Festival.

Questa è la trama ufficiale di Home Education - Le regole del male.

Fino a che punto si può spingere il delirio di una mente isolata, privata di qualsiasi contatto con il mondo reale? Rachel (Lydia Page) è un’adolescente cresciuta in una casa spersa nei boschi, ostruita secondo i principi di un culto esoterico di cui la sua famiglia è seguace. Alla morte del padre Philip, l’oppressiva madre Carol (Julia Ormond) costringe la figlia a viver con il cadavere, priva di contatti con il mondo esterno ad eccezione di alcuni brevi incursioni esoteriche nel bosco circostante, nella convinzione che il corpo senza vita si rianimi. Ma se dentro la casa tutto scorre secondo le rigide regole di Carol, fuori la sparizione di Philip desta sospetti ed ecco che nella folle tranquillità di quella casa si palesa Dan (Rocco Fasano), un ragazzo che inizia un’amicizia con Rachel ma che per la madre rappresenta una severa minaccia.