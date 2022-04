Happy Birthday Jack! I grandi film in streaming del leggendario istrione Nicholson

News Cinema

L'attore tre volte premio Oscar compie oggi 85 anni. Ripercorriamo una carriera senza precedenti attraverso cinque capolavori in streaming.

Compie oggi 85 anni il grande Jack Nicholson, leggenda vivente della “Nuova Hollywood”. Col suo stile di recitazione inimitabile, spesso costruito su performance cariche di energia e istrioniche, l’attore è diventato col passare dei film un’icona prima della controcultura, per poi trasformarsi nel divo più iconoclasta e selvaggio di Hollywood. Si è rivelata impresa seriamente ardua scegliere i cinque film in streaming per celebrare una carriera talmente piena di straordinario cinema. Questi i titoli selezionati di un attore che in carriera è riuscito a collezionare tre premi Oscar e ben dodici nomination, record ancora imbattuto per un uomo. Anche se si è ritirato dalla recitazione e preferisce spendere molto del suo tempo a bordo campo guardando i suoi amati Los Angeles Lakers, Jack Nicholson rimane un interprete amato da milioni di spettatori. Parliamo del più grande attore della storia del cinema americano? Molto probabilmente…Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming interpretati da Jack Nicholson

Cinque pezzi facili

Qualcuno volò sul nido del cuculo

Shining

Batman

Codice d’onore

Cinque pezzi facili (1970)

Uno dei film-manifesto degli anni ‘70, la storia di una ribellione sommessa e autodistruttiva, quella di un uomo che pur di non assecondare i voleri di un padre-padrone preferisce vivere alla giornata e buttare al vento il suo talento artistico. Diretto da un Bob Rafelson capace di tratteggiare un grande personaggio ribelle, Cinque pezzi facili ci regala un Jack Nicholson capace di momenti di grande introspezione. Un melodramma di rara finezza emotiva che si conclude con un atto di estrema presa di coscienza, quella di chi vuole annullarsi. Prima nomination all’Oscar come protagonista per Nicholson, la seconda dopo quella ottenuta l’anno prima con Easy Rider. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Qualcuno volò sul nido del cuculo (1975)

Dopo una serie di interpretazioni leggendarie come L’ultima corvée o Chinatown, quella che scrive la storia del cinema in maniera definitiva. Il Randle McMurphy di Nicholson è un emblema che marchia a fuoco l’ipocrisia di una società castrante e ottusa. Qualcuno volò sul nido del cuculo è un inno alla lotta umano e spericolato, condotto da un Milos Forman capace di trovare l’anima più profonda di ogni personaggio. Con un finale simbolico come nessun altro girato in quel decennio. Il film vince i cinque Oscar più importanti, compreso ovviamente quello per il miglior attore. Chapeau. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Shining (1980)

Shining: Trailer Ufficiale Italiano - Extended Edition

L’interpretazione probabilmente più famosa di Jack Nicholson, quella che lo ha reso definitivamente l’attore che più di tutti sa impersonare il lato oscuro e folle dell’essere umano. In mano a Stanley Kubrick Shining si trasforma da film dell’orrore a labirinto della conoscenza della psiche, messa in condizioni estreme da isolamento e auto-castrazione. Messa in scena di una perfezione assoluta, progressione drammatica incalzante, Shelley Duvall perfetta controparte al “Lupo cattivo” Nicholson. Capolavoro capace di terrorizzare, ma non prima di aver scosso la superficie monolitica della nostra realtà. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Batman (1989)

Più che variazione sul tema, il Joker di Nicholson è una risposta straordinariamente centellinata all’oscurità del Batman di Michael Keaton. Tim Burton dirige il primo grande cinecomic della storia contemporanea lasciando che i due attori di fiutino, si contrappongano, diventino specchi fedeli della loro unicità. Nicholson riesce a regalarci una prova d’attore incredibile, spassosa e insieme agghiacciante, non ce ne vogliano gli altri ma ancora oggi la migliore personificazione del Giullare Pazzo. Incredibile non abbia ottenuto almeno la candidatura all’Oscar. Almeno…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Codice d’onore (1992)

Con solo due sequenze l’attore dimostra che si può essere protagonisti di un film anche attraverso la sola aura che si proietta su storia e personaggi. Scritto da Aaron Sorkin e diretto da Rob Reiner, Codice d’onore è forse il miglior film processuale contemporaneo. Con un Tom Cruise in grande spolvero e Demi Moore, Kevin Bacon, Kevin Pollack e Kiefer Sutherland a supporto. Il confronto finale tra avvocato e soldato è cinema tesissimo ed epocale. Candidatura all’Oscar come non protagonista per Nicholson, sconfitto da un’altra prova leggendaria come quella di Gene Hackman per Gli spietati. Scontro di titani. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.