Gremlins 3, I Goonies 2 e il remake di Guardia del Corpo: clamorosi annunci e conferme di Warner Bros.!

Scoppiettanti fuochi d'artificio in casa Warner Bros.! La major ha confermato di essere al lavoro su due attesissimi sequel di cult leggendari e sul remake di un amatissimo thriller sentimentale. Ecco tutto quello che sappiamo su I I Goonies 2, Gremlins 3 e Guardia del Corpo.

Sembrava un tranquillo sabato d'aprile come tanti, ma la Warner Bros. Pictures ha deciso di trasformarlo in una giornata epica. La major, come si suol dire, è carica a pallettoni e ha confermato una serie di sequel attesissimi e remake inaspettati, che hanno fatto letteralmente balzare sulla sedia il pubblico di tutto il mondo. Se il balzo sia di gioia o di orrore, non sta a noi stabilirlo. Il nostro compito è passare in rassegna le clamorose conferme dello studio: Gremlins 3, I Goonies 2 e il remake di Guardia del Corpo!

Guardia del Corpo: Sam Wrench dirigerà il remake del cult con Whitney Houston e Kevin Costner

Il regista di Taylor Swift: The Eras Tour, Sam Wrench, candidato ai Grammy e vincitore di un Emmy, lavorerà con la Warner Bros. al remake di Guardia del Corpo (1992). Ad annunciarlo sono i co-presidenti e CEO della Warner Bros. Pictures, Mike De Luca e Pam Abdy. Nulla è stato svelato sul cast del remake, ma Deadline ha riferito che Jonathan A. Abrams, sceneggiatore di Giurato Numero 2 di Clint Eastwood, sta scrivendo la sceneggiatura.

Il famosissimo thriller romantico vede protagonista l'ex agente segreto Frank Farmer (Kevin Costner), incaricato di proteggere ad ogni costo la popstar Rachel Marron (Whitney Houston) da un pericoloso stalker. Il film originale, diretto da Mick Jackson e scritto da Lawrence Kasdan, ha incassato 411 milioni di dollari in tutto il mondo. Gran parte del successo di Guardia del corpo è legato alla straordinaria colonna sonora, che include la leggendaria I Will Always Love You. Due brani, I Have Nothing e Run to You, sono stati candidati all'Oscar per la migliore canzone originale.

Gremlins 3: Steven Spielberg e Chris Columbus sono a bordo!

Pam Abdy ha confermato che Gremlins 3 è ufficialmente in fase di sviluppo con Chris Columbus e Amblin Entertainment, la casa di produzione di Steven Spielberg. Per moltissimi anni i fan di Gremlins - scritto da Columbus e diretto da Joe Dante - hanno sperato di vedere un nuovissimo capitolo della saga cinematografica (che era effettivamente stato annunciato nel 2010). Finalmente il loro sogno diventerà realtà. Il comeback di Spielberg, produttore esecutivo del film originale del 1984 e del sequel Gremlins 2 - La nuova stirpe (1990), è un buon segno, ma non conosciamo attualmente altri dettagli.

La prima volta che Columbus ha fatto cenno ad una nuova sceneggiatura per la saga risale al 2017. "Sono davvero orgoglioso della sceneggiatura - dichiarò allora - È contorta e oscura come nessun'altra, quindi vedremo. Quando si tratta di girare, si parla sempre di budget. Volevo tornare alla sensibilità davvero contorta del primo film. Ho scoperto che era un punto di partenza molto facile per me, in cui tornare e ricominciare a scrivere, quindi spero di vedere presto quel film".

I Goonies 2: un'attesa lunga 40 anni

Passiamo al ritorno di un altro iconico franchise degli Anni Ottanta, a lungo chiacchierato, ma mai confermato... fino a oggi! I Goonies (1985), diretto da Richard Donner e scritto da Chris Columbus e Steven Spielberg, avrà un sequel targato Warner Bros., ed è bello che la notizia arrivi proprio a ridosso del quarantesimo anniversario del cult con protagonisti Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen e Ke Huy Quan.

A febbraio, Deadline ha reso noto che il regista Potsy Ponciroli è stato incaricato di scrivere un sequel per la Warner Bros., ma non ha condiviso ulteriori informazioni sulla storia. Al momento non è stato annunciato un regista, ma Spielberg, Kristie Macosko Krieger e Holly Bario produrranno il sequel per Amblin Entertainment con Columbus. Il cast originale de I Goonies tornerà? Ke Huy Quan ha confermato in numerose occasioni di essere pronto e disponibile a riprendere il ruolo di Data. Corey Feldman (Mouth) è dello stesso avviso ma, prima di esultare, è consigliabile attendere i prossimi annunci.