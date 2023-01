Golden Globes 2023: ecco tutti i vincitori per il cinema

News Cinema

Sono stati consegnati questa notte a Los Angeles i Golden Globe 2023, i premi assegnati ogni anno dalla HFPA (Associazione della Stampa Estera di Hollywood). Ecco tutti i premiati per il cinema

The Fablemans di Steven Spielberg e Gli Spirti dell'Isola di Martin McDonagh, sono i due vincitori del Golden Globe 2023 per il miglior film, rispettivamente nella categorie miglior commedia o musical e miglior film drammatico. Lo stesso Spielberg ha vinto il globo d'oro per il miglior regista mentre a McDonagh è andato il premio per la sceneggiatura.

Per quanto riguarda le attrici e gli attori, Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Colin Farell e Austin Butler hanno vinto il premio per i protagonisti, mentre ad Angela Bassett e Ke Hu Kuan è andato quello dei non protagonisti.

Qui sotto tutti i premi per il cinema consegnati in occasione dell'80esima edizione dei Golden Globe che si è svolta questa notte al Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills a Los Angeles

Golden Globe 2023: Tutti i Premi per il cinema

Miglior film drammatico

THE FABELMANS

Miglior film commedia o musicale

GLI SPIRITI DELL'ISOLA

Miglior regista

STEVEN SPIELBERG per THE FABELMANS

Miglior attrice in un film drammatico

CATE BLANCHETT in TÁR

Miglior attrice in un film commedia o musicale

MICHELLE YEOH in EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Migliori attore in un film drammatico

AUSTIN BUTLER in ELVIS

Miglior attore in un film commedia o musicale

COLIN FARRELL in GLI SPIRITI DELL'ISOLA

Miglior attrice non protagonista

ANGELA BASSETT in BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER

Miglior attore non protagonista

KE HUY QUAN in EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Miglior film straniero

ARGENTINA, 1985

Miglior film d'animazione

PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO

Miglior Sceneggiatura

MARTIN MCDONAGH per GLI SPIRITI DELL'ISOLA

Miglior colonna sonora

JUSTIN HURWITZ per BABYLON

Miglior canzone

“NAATU NAATU” da RRR