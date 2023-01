Golden Globe 2023: Tutti i vincitori per le Serie TV

News Serie TV

La Stampa Estera di Hollywood compiace un po' tutti, anche la tv brodcast con la vittoria storica della comedy Abbott Elementary. Ecco tutti i vincitori dell'80° edizione.

Se l'intento della Hollywood Foreign Press Association era accontentare un po' tutti, dopo due anni difficili per il premio, non solo si può dire che c'è riuscita ma anche che il risultato raggiunto non dispiace affatto. Tuttavia, quello che rimarrà di questa 80esima edizione dei Golden Globe, la prima trasmessa in tv dopo lo scandalo sulla mancanza di rappresentazione, condotta dal comico di colore Jerrod Carmichael, è sopratutto il ritorno dopo molto tempo di una serie broadcast sul tetto di Hollywood. Stiamo parlando della comedy di ABC Abbott Elementary, premiata con tre statuette, inclusa quella di miglior comedy. Non succedeva dal 2013, quando a ritirare il prestigioso riconoscimento era stata la squadra di Brooklyn Nine-Nine.

Il resto dei premi assegnati non segue un preciso disegno, fatta eccezione forse solo per gli scontatissimi globi d'oro a The White Lotus di HBO: miglior miniserie e Jennifer Coolidge miglior attrice non protagonista in una miniserie. È di HBO anche la miglior serie drammatica, House of the Dragon, che un po' a sorpresa è riuscita a battere le stagioni finali di Better Call Saul e Ozark. Lo spin-off si è imposto lì dove Il Trono di Spade non è mai riuscito a vincere. Poi, incredibile ma vero, dopo cinque stagioni di straordinario successo, Yellowstone è riuscita finalmente ad agguantare il suo primo riconoscimento importante con la vittoria di Kevin Costner come miglior attore in un drama. Dopo due Emmy, Zendaya e la sua interpretazione di una giovane tossicodipendente in Euphoria sono state premiate anche ai Golden Globe. E come si può non essere felici per le vittorie di Jeremy Allen White e Evan Peters per i loro ruoli rispettivamente in The Bear e Dahmer? Anche in questo caso, per entrambi, si tratta del primo globo d'oro. Qui di seguito, tutti gli altri vincitori.

Golden Globe 2023: Tutti i vincitori

MIGLIOR DRAMA

Better Call Saul

House of the Dragon

Ozark

Scissione

The Crown

MIGLIOR ATTORE IN UN DRAMA

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Star Wars: Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Scissione

MIGLIOR ATTRICE IN UN DRAMA

Emma D'Arcy, House of the Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hilary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria

MIGLIOR COMEDY O MUSICAL

Abbott Elementary

Mercoledì

Hacks

Only Murders in the Building

The Bear

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, L'assistente di volo

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Mercoledì

Jean Smart, Hacks

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE MUSICAL, COMEDY O DRAMA

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Scissione

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE MUSICAL, COMEDY O DRAMA

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

MIGLIOR MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Black Bird

Dahmer

Pam & Tommy

The Dropout

The White Lotus

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, In nome del cielo

Evan Peters, Dahmer

Sebastian Stan, Pam & Tommy

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Jessica Chastain, George & Tammy

Julia Garner, Inventing Anna

Lily James, Pam & Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Dahmer

Seth Rogen, Pam & Tommy

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE, SERIE ANTOLOGICA O FILM TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones, In nome del cielo

Niecy Nash-Betts, Dahmer

Aubrey Plaza, The White Lotus

