Gli scrittori al cinema: cinque film in streaming che raccontano questo mestiere (a modo loro...)

Quante volte la figura del romanziere è stata protagonista di un lungometraggio di valore? Questi i film in streaming che rispondono a tale domanda!

Il nostro solito gioco che ama attraversare la storia del cinema - soprattutto americano, lo ammettiamo - ci porta oggi a rappresentare il rapporto tra Settima Arte e letteratura, ma questa volta in senso opposto a come di potrebbe pensare. Invece di parlare di adattamenti cinematografici vogliamo provare a vedere come è stata rappresentata la figura del romanziere sul grande schermo. I cinque film in streaming selezionati per questo tema hanno proposto abbastanza sorpresa una varietà di generi che raccoglie thriller, commedia e dramma. Come sempre buona lettura.

I migliori film in streaming che hanno come protagonisti scrittori

Misery non deve morire (1990)

Non potevamo che partire dal genio di Stephen King il quale viene adattato al cinema grazie a quel Rob Reiner che aveva già portato sul grande schermo un racconto di Stagioni diverse, trasformandolo nel capolavoro Stand By Me - Ricordo di un’estate. James Caan interpreta uno scrittore che dopo un incidente viene soccorso dalla psicopatica Kathy Bates, la quale lo costringe pena terribili torture fisiche e psicologiche a resuscitare un personaggio dei suoi romanzi che aveva fatto “sparire”. Misery non deve morire è un thriller magnificamente orchestrato che si poggia sulla bravura indiscutibile dei due protagonisti, portando l’attrice addirittura all’Oscar. Un classico nel racconto del rapporto romanziere-fan, un thriller agghiacciante. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video.

Basic Instinct (1992)

Il thriller erotico più famoso della storia del cinema contemporaneo vede Sharon Stone scrittrice di thrilelr ad alto contenuto di sangue che viene sospettata dal detective Michael Douglas di un brutale assassinio. Diretto da un Paul Verhoeven in grande forma kitsch, Basic Instinct offre allo spettatore il meglio (o il peggio?) dello stile degli anni ‘90. Scene laccate e alta tensione per un film di genere - e mainstream - che si spinge dove altri non avevano osato. Cult-movie di un’epoca, a rivederlo magari lascia un po’ indifferenti, ma a suo tempo fece furore. E con qualche ragione. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Qualcosa è cambiato (1997)

La rappresentazione più divertente e romantica su un romanziere e delle sue psicosi non poteva che avere come protagonista uno straordinario Jack Nicholson, autore di una prova istrionica e spassosa. Qualcosa è cambiato si regge moltissimo sulle sue spalle, anche se la coprotagonista Helen Hunt e Greg Kinnear a supporto sono davvero perfetti. James L. Brooks dirige con classe e un pizzico di nostalgia un film che mette alla berlina molte manie degli artisti, ma lo fa con un cuore davvero appassionato. Oscar per i due attori principali, strameritati. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Insomnia (2002)

Altro thriller che vede protagonista un detective con la coscienza che lo tormenta dare la caccia a uno scrittore il quale potrebbe aver ucciso una giovane donna. Ambientato in una terra senza notte, Insomnia viene diretto da un Christopher Nolan in grande spolvero, che rispetta il genere e al tempo stesso lo piega alla sua visione. Al Pacino e Robin Williams sono eccelsi protagonisti di un confronto attoriale in grandissimo stile. Hilary Swank a supporto fa decisamente la sua parte. Uno dei titoli meno ricordati dell’autore inglese, ma forse uno dei maggiormente riusciti. Visivamente portentoso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

The End of the Tour (2015)