Ghosted, svelati i quattro cameo Marvel nel film con Chris Evans

Chi appare in Ghosted dell'universo Marvel? Chris Evans ha anticipato la presenza di alcune co-star nel nuovo film d'azione con Ana de Armas: ecco di chi si tratta.

Chris Evans ha mantenuto la promessa. È protagonista di Ghosted, una nuova rom com d’azione che gli ha permesso di dividere ancora una volta lo schermo con Ana de Armas, attrice già conosciuta in Cena con delitto: Knives Out e ritrovata anche in The Gray Man. In Ghosted interpreta un ragazzo che, infatuatosi dopo il primo appuntamento, raggiunge Londra per sorprendere una ragazza che in realtà ha ignorato del tutto i suoi messaggi e per un buon motivo: è una spia! Oltre alla trama scoppiettante e il magnifico duo protagonista, Ghosted racchiude anche un simpatico easter egg per i fan dell’MCU. Quattro sono infatti gli attori dell’universo Marvel apparsi nella rom com.



Ghosted: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Ghosted, le star Marvel coinvolte nel film: chi sono

Chris Evans ha ormai preso le distanze dall’MCU, ma non per questo ha dovuto rinunciare alla grande amicizia con alcune co-star, riapparse anche in Ghosted sotto forma di cameo. Ma chi è stato coinvolto nel film? Quali attori o attrici dell’universo Marvel hanno concesso al pubblico un piccolo easter egg? Pur non interpretando più Captain America da Avengers: Endgame del 2019, Chris Evans rappresenta un grande punto di riferimento agli occhi dei fan Marvel e l’easter egg inserito nella rom com è stato fortemente apprezzato. Il primo attore Marvel è Tim Blake Nelson, apparso per la prima volta ne L’incredibile Hulk e di ritorno nell’MCU con il quarto film di Captain America: New World Order. In Ghosted, invece, interpreta il trafficante d’armi Borislov.

Un volto ben noto invece grazie a Deadpool è Ryan Reynolds, coinvolto in Ghosted con un simpatico cameo. Deadpool, infatti, si unirà ufficialmente all’universo Marvel con il terzo film in uscita nel 2024 e con l’aggiunta di Hugh Jackman che riporta Wolverine nel mondo degli X-Men. In Ghosted, Ryan Reynolds interpreta Jonas, uno degli ex di Sadie (Ana de Armas). E arriviamo invece alle due co-star con le quali Chris Evans ha interagito durante il suo periodo attivo nell’MCU. Il primo è Antony Mackie, noto come Falcon e adesso identificatosi come nuovo Captain America. Dopo quanto accaduto in The Falcon and the Winter Soldier, il suo Sam Wilson ha impugnato lo scudo ed è diventato il nuovo Captain America, protagonista del quarto film New World Order. In Ghosted, Anthony Mackie interpreta un cacciatore di taglie. Ultimo cameo Marvel non poteva che essere Sebastian Stan, che nell’MCU interpreta Bucky Barnes, detto anche Soldato d’Inverno, migliore amico di Steve Rogers. Esattamente come Anthony Mackie, nella rom com interpreta un altro cacciatore di taglie.