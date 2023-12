George Clooney di nuovo nel costume di Batman? "Non esistono abbastanza droghe nel mondo"

News Cinema

George Clooney ha ripreso il ruolo di Bruce Wayne in The Flash, seppur per un cameo, ma è interessato al suo Batman? La risposta dell'attore non rinuncia all'ironia.

La scena finale di The Flash con Ezra Miller può trarre in inganno, perché George Clooney non ha alcuna intenzione di indossare ancora una volta il costume di scena di Batman. A precisarlo è stato proprio l’attore, che avrebbe rincarato la dose precisando che non “esistono abbastanza droghe al mondo” che possano convincerlo a riprendere il ruolo dell’Uomo Pipistrello. Eppure è apparso in The Flash, chiudendo il film con Ezra Miller interpretando ancora una volta Bruce Wayne. Da quel momento in tantissimi hanno ipotizzato un possibile ritorno del suo Batman ma, a detta di George Clooney, non accadrà mai.

Batman, George Clooney non è interessato a riprendere il ruolo

In The Flash sono stati inseriti numerosi cameo. Anche Michael Keaton, ad esempio, ha ripreso il ruolo del suo Batman sostituendo Ben Affleck in un altro universo dove Barry Allen precipita. Ma, alla fine del film, quando Barry crede di essere nuovamente salvo nella sua timeline, si accorge che c’è qualcosa di sbagliato ancora una volta: il Buce Wayne che marcia verso di lui non ha né le fattezze di Ben Affleck né di Michael Keaton, bensì di George Clooney, che ha interpretato Batman negli Anni ’90. Ma quante possibilità esistono affinché l’attore torni nelle vesti del supereroe DC? Pochissime, a detta del diretto interessato attualmente impegnato con il press tour di The Boys in the Boat. Sul red carpet della première, ha rivelato a Entertainment Tonight di non avere alcuna intenzione di riprendere il ruolo:

Non credo che esistano abbastanza droghe nel mondo per farmi tornare come Batman.

Diretto da Andy Muschietti, The Flash ha inserito numerosi cameo tra cui anche quello digitalizzato di Nicolas Cage nei panni di Superman. Ma il futuro dell’universo DC è nelle mani di James Gunn e Peter Safran al momento, entrambi alla presidenza e intenzionati a lanciare un nuovo ordine, motivo per cui non è chiaro dove si collochi esattamente The Flash con tutti i suoi personaggi. Anche James Gunn aveva commentato tempo fa la possibilità di rivedere George Clooney come Batman, ma il co-presidente ha annunciato che sceglierà nuovi attori per i suoi supereroi di punta, come già accaduto con Superman.