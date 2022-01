Francis Ford Coppola: "Sono un regista di serie B, ma ho avuto quello che volevo"

News Cinema

A 82 anni Francis Ford Coppola, autore del Padrino e Apocalypse Now, solo se volessimo ridurre la sua carriera a questi, confida a Empire quello che pensa di se stesso, senza dimenticare l'ironia.

Come considerereste voi stessi, dopo aver firmato film alla stregua di Il padrino, Apocalypse Now o La conversazione? Autori di successo? Francis Ford Coppola, anni 82, discutendone con Empire, ha un'opinione di se stesso molto più umile, e con ironia ci racconta dove gli interessasse davvero arrivare all'epoca. Ci è riuscito.



Francis Ford Coppola: "Volevo sentirmi parte di un gruppo"

Il suo storico Padrino usci quasi cinquant'anni or sono, e da allora (anche se fino a quel momento aveva già diretto sei lungometraggi!) è stato davvero impossibile ignorare Francis Ford Coppola come autore cinematografico: dopo arrivarono Il padrino - Parte II (1974), La conversazione (1974), il titanico Apocalypse Now (1979), I ragazzi della 56ma strada (1983), Cotton Club (1984), il sottovalutato Tucker (1988), Dracula di Bram Stoker (1992) fino ai recenti film indipendenti e sperimentali, con l'ultimo Distant Vision del 2016. Chi non inviderebbe un curriculum del genere? Eppure Francis ci dice...

Ho sentito che Il padrino viene citato con uno dei più grandi film mai realizzati. [...] Se mi paragono ai grandi artisti del cinema, gente come G. W. Pabst, Fritz Lang, il grandioso Murnau, Hitchcock, poi i grandi registi italiani e giapponesi... quando vedo quegli eroi del cinema, devo ammettere che dovrei essere considerato solo un regista di serie B. [...] Ma tra i registi di serie B sono uno di serie A. [...]

In cuor mio, volevo solo essere considerato "uno del gruppo", e adesso lo sono, perché quando parlano dei grandi registi degli anni Settanta, citano George Lucas, Francis Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Brian De Palma e Paul Schrader. [...] Quindi ho avuto quello che volevo. Adesso faccio parte del gruppo.