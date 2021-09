Megalopolis, il ritorno di Francis Ford Coppola con Oscar Isaac, Forest Whitaker e Zendaya?

News Cinema

Francis Ford Coppola non ha abbandonato l'idea di un kolossal visionario e vorrebbe nel cast Cate Blanchett, Oscar Isaac, Zendaya, James Caan, Forest Whitaker, Jon Voight, Michelle Pfeiffer e Jessica Lange.

Non si può dire che Francis Ford Coppola sia stato esattamente con le mani in mano, perciò parlare di un suo prospettato "ritorno" con Megalopolis potrebbe apparire una forzatura: in realtà, rispetto a ultimi suoi "piccoli" film come Segreti di famiglia (2009), Twixt (2011) e Distant Vision (2016), non proprio celebrati, il progetto a lungo meditato di Megalopolis riporterebbe il grande autore di Apocalypse Now, ora ottantaduenne, a un kolossal epico, visionario e politico, registro che tanto ha dato alla sua carriera. Francis ha confidato a Deadline di avere già in mente una grande squadra di attori: Oscar Isaac e Forest Whitaker come protagonisti, attorniati da James Caan, Jon Voight, Zendaya, Cate Blanchett, Jessica Lange e Michelle Pfeiffer. Ma qual è la trama di Megalopolis? Lasciamo che ce lo racconti lo stesso Coppola.

L'idea è quella di un'epica romana, alla Cecil B. DeMille o Ben-Hur, ma raccontata in chiave moderna, focalizzandosi sull'America. Si basa sulla Congiura di Catilina, arriva dall'Antica Roma. Fu un celebre duello tra un patrizio, Catilina (parte che sarebbe interpretata da Oscar Isaac), e il celebre Cicerone, che sarà Forest Whitaker. È ora il tormentato sindaco di New York, in mezzo a una crisi finanziaria, vicina a quella del sindaco Dinkins. La vicenda si ambienta ai giorni nostri, ma non specificamente a New York, diciamo che è un'imitazione della New York moderna, la chiamo New Rome.

Megalopolis, quando si girerà il nuovo film di Francis Ford Coppola

Non è sicuro che il film si faccia, ma Coppola spera che, come ha spiegato a Deadline, l'annuncio di queste star che hanno già accettato il progetto di Megalopolis smuova anche i finanziamenti. Francis stima un costo tra i 100 e i 120 milioni di dollari ("Spero più sui 100") e si dichiara pronto a investire i suoi stessi soldi nel lungometraggio, in nome di quella volontà di rischiare che caratterizza la sua American Zoetrope sin dalla fondazione nel 1969. "La mia personalità non è cambiata per niente da allora, passo dalle parole ai fatti." Ci domandiamo se Netflix si sia messa in ascolto, così come accadde a Martin Scorsese per il suo The Irishman... Guarda anche The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone: il trailer della nuova versione de Il Padrino - Parte III