Filming Italy Sardegna Festival 2024, presentata a Cannes la settima edizione: Paz Vega in giuria e Ambra Angiolini madrina

Questa mattina, all'Italian Pavilion, Tiziana Rocca ha presentato la settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival, in programma dal 20 al 23 giugno. A capo della giuria ci sarà Paz Vega mentre Ambra Angiolini è stata scelta come madrina.

È stata presentata oggi al Festival di Cannes, presso l'Italian Pavilion, la settima edizione di Filming Italy Sardegna Festival, manifestazione unica nel suo genere che lega per la prima volta Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell'entertainment VOD e televisivo. Diretto da Tiziana Rocca, il Filming Italy Sardegna Festival si svolgerà dal 20 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village, in collaborazione con APA - Associazione Produttori Audiovisivi, con il Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del Consorzio Costa Smeralda e con la collaborazione di Forte Village.

Nell'incontro con i giornalisti, Tiziana Rocca ha annunciato che la Presidente di Giuria della sezione cortometraggi sarà Paz Vega, attrice spagnola che abbiamo visto, per esempio, in Parla con lei. Avrà invece l'onore di fare da madrina al Filming Italy Sardegna Festival Ambra Angiolini, che ha esordito brillantemente al cinema in Saturno Contro di Ferzan Ozpetek. Fra gli ospiti della nuova edizione, che sono ancora in via di definizione, ci sarà senz'altro Bella Thorne, che riceverà il Filming Italy International Award per il suo cortometraggio Paint Her Red, che sarà proiettato durante il Festival e che rappresenta il suo debutto nella regia.

Per quanto riguarda i film, la settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival vanterà oltre 50 titoli, molti dei quali in anteprima, tra film internazionali, italiani, documentari, opere restaurate, serie televisive e cortometraggi. Tra i lungometraggi in anteprima assoluta occorre segnalare Cult Killer, un thriller con protagonista Antonio Banderas. Altro fiore all'occhiello della manifestazione sarà l'horror di Michael Mohan Immaculate, interpretato da Sydney Sweeney e da Benedetta Porcaroli. La spettacolarità sarà invece di scena con Furiosa: A Mad Max Saga, prequel di Mad Max: Fury Road con Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

Per quanto riguarda i premi che verranno consegnati, ricordiamo lo storico riconoscimento ideato dal giornalista Antonello Sarno e dedicato al maestro Nanni Loy. Verrà altresì assegnato anche il premio in onore di Pietro Coccia, uno dei più noti fotografi del cinema italiano e grande amico del Festival.

Confermata, infine, la vicinanza alle donne, attraverso la collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, associazione no-profit nata negli anni ‘70 negli USA e arrivata in Italia nel 2018. Nel presentare il programma dell'edizione 2024, Tiziana Rocca ha dichiarato:

Sono molto felice di presentare qui a Cannes la settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival. Un traguardo molto importante per un Festival che, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per la promozione dei prodotti audiovisivi e per tantissimi giovani studenti che si sono avvicinati pieni di speranze e curiosità al mondo della settima arte. E ci siamo anche ritrovati a ricoprire il ruolo di apripista della stagione estiva cinematografica, riuscendo a fidelizzare tanti importantissimi talent, internazionali e italiani, che dopo sette anni considerano questo festival un caposaldo del settore.

A fare gli auguri a Tiziana Rocca e alla settima edizione del Filming Italy Sardegna Festival è stata la Senatrice Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. Ecco le sue parole:

A Tiziana Rocca e alla sua meravigliosa squadra i miei migliori auguri per la riuscita della nuova edizione di Filming Italy Sardegna Festival. Anteprime, proiezioni, grandi ospiti internazionali, momenti di incontro e confronto su temi di stretta attualità: appuntamento che con gli anni si è sempre più consolidato e strutturato, il Festival è diventato un'occasione non solo di promozione, ma anche di riflessione. Sono certa che anche quest’anno saprà accendere un faro sull’Italia, restituendo al mondo l’immagine di un Paese che sa fare cinema e dalle bellezze uniche.

Per conoscere il programma completo del Filming Italy Sardegna Festival 2024 potete andare sul sito ufficiale della manifestazione. Coming Soon sarà presente al festival, a cui dedicherà articoli con frequenza quotidiana.