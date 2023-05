Festival di Cannes 2023: ecco come Ruben Östlund farà funzionare la giuria . E Ducournau su Moretti dice che...

News Cinema

In attesa dell'apertura ufficiale della 76esima edizione del festival francese, la Giuria che assegnerà la Palma d'oro e gli altri premi del concorso, presieduta dal regista svedese, ha incontrato la stampa. Ecco cosa hanno raccontato lui e alcuni suoi colleghi. Anche sul Nanni nazionale.

Di cosa parliamo quando parliamo di egemonia. Siamo a Cannes, sia sta per aprire la 76esima edizione del festival, la Giuria che assegnerà la Palma d'oro e gli altri premi del concorso incontra la stampa internazionale, e la prima persona di cui si parla è Nanni Moretti.

Certo, lo sappiamo Moretti è in concorso con Il sol dell'avvenire, ma perché si parla proprio di lui? Perché tra i giurati c'è Julia Ducournau, la regista che nel 2021, alla sua prima partecipazione in concorso al Cannes, ha vinto la Palma d'oro con Titane.

I più attenti di voi si ricorderanno che in quel 2021 in concorso c'era anche Moretti con il suo Tre piani. Un Moretti che, peraltro, aveva appena scoperto l'uso di Instagram, e che era volato da Roma alla volta della Costa Azzurra accompagnato da post che avevano fatto sorridere, e anche notizia.

Ancora di più fece notizia il post di Moretti dopo l'annuncio della Palma d'oro a Titane. Questo qui:

Logico, quindi, che qualcuno chiedesse conto a Ducourneau del modo in cui avrebbe giudicato Il sol dell'avvenire.

La risposta della regista francese è stata così semplice e priva di ogni sfumatura polemica da lasciar pensare che lei, di quel post, non sapesse nulla. Oppure, che è incredibilmente diplomatica.

"Il ruolo di giurato a Cannes richiede di dover esecitare il massimo della tua apertura mentale, e io per esempio non voglio sapere nulla dei film che andrò a vedere, non ho letto trame né visto trailer, voglio arrivare in sala completamente vergine. E il film di Nanni Moretti lo guarderò come guarderò tutti gli altri film del concorso, con lo stesso atteggiamento".

Con Julia Ducournau in giuria al Festival di Cannes 2023 ci sono la regista marocchina Maryam Touzani (Il caftano blu) l'attore francese Denis Ménochet (As Bestas, Beau ha paura), la sceneggiatrice e regista anglo-zambiana Rungano Nyoni (Homemade), l'attrice e regista americana Brie Larson (a breve nelle sale con Fast X), l'attore americano Paul Dano (il papà di Spielberg in The Fabelmans) lo scrittore e regista afghano Atiq Rahimi (Come pietra paziente) e lo sceneggiatore e regista argentino Damián Szifrón (Storie pazzesche).

Presidente di Giuria è Ruben Östlund, due volte vincitore della Palma con The Square e Triangle of Sadness.

Ecco quello che lo svedese ha detto su come vorrebbe far funzionare la sua giuria:

"Voglio che tutti dicano sempre quello che gli passa per la testa, soprattutto non voglio che nessuno di noi debba sentirsi in dovere di dire cose intelligenti, che le discussioni diventino una gara a chi è più profondo e intellettuale. Voglio scoraggiare il consenso, le dinamiche di gruppo, e lasciare che ognuno esprima il primo istinto che si ha quando si vede un film. È noioso quando tutti la pensano allo stesso modo: se siamo qui è perché siamo tutte persone diverse, con bagagli di esperienza diversi, e ognuno deve portare il suo contributo soggettivo. Voglio che ognuno combatta per il film che pensa contenga una verità. Tutti devono partecipare al dibattito, nessuno si potrà tirare indietro. E faremo una riunione per ogni tre film, al massimo, che vedremo. Questa poi sarà la prima giuria della storia di Cannes che non darà modo agli uffici stampa di far partire voci o pettegolezzi sui premiati: terremo tutti la bocca chiusa con chiunque, fino alla fine".

Le intenzioni di Östlund sembrano buone. Speriamo che i risultati e i comportamenti mantegano queste premesse.