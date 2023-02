Febbraio su Sky e in streaming su NOW: ecco tutte le ricche novità che ci aspettano

News Cinema

Il febbraio 2023 su NOW offre in streaming importanti recenti film come Top Gun: Maverick, Bullet Train e Il signore delle formiche, ma il fronte entertainment non è da meno: non mancano i freschi vincitori dei Golden Globe come House of the Dragon, The White Lotus e Yellowstone, mentre arrivano la seconda stagione di Quelle Brave Ragazze e l'omaggio di Django.

Top Gun Maverick e Bullet Train, Tom Cruise e Brad Pitt i divi del cinema a febbraio su NOW

Una doppietta di veterani divi del cinema hollywoodiano aspetta gli abbonati NOW a febbraio. Top Gun: Maverick non ha bisogno di molte presentazioni: pochi attori si sono permessi il lusso di festeggiare i 60 anni così in forma come Tom Cruise, assistendo per giunta a un trionfo di pubblico in sala, sul quale in pochi avrebbero scommesso. A 34 anni di distanza torna Pete "Maverick" Mitchell, pilota senza regole, rimasto in cielo e non promosso dietro a una scrivania, per sua scelta. Scapestrato o meno, è l'unico che possa addestrare dei giovani Top Gun per una missione suicida: tra i ragazzi però c'è Rooster, il figlio del suo amico scomparso Goose... Per un budget di 170 milioni di dollari, Top Gun: Maverick ha incassato nel mondo 1.490.000.000 dollari: una scommessa più che vinta. Guarda Top Gun: Maverick su NOW

Bullet Train è un action più scanzonato che segna una nuova collaborazione tra Brad Pitt e David Leitch, sua controfigura storica, qui invece dietro alla macchina da presa. Brad interpreta "Ladybug", un assassino di professione che si ritrova su un treno giapponese ad alta velocità, incaricato di recuperare una valigetta. Un lavoretto sicuro, tanto che ha rifiutato persino di portare con sé una pistola, in un processo di rinascita che ha deciso per sé stesso. Peccato solo che ci siano sul treno diversi suoi colleghi interessati alla stessa valigetta... e non abbiano alcuna intenzione di coltivare gli stessi principi! Nel ricco cast ci sono anche Zazie Beetz, Aaron Taylor-Johnson, Sandra Bullock, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon e Logan Lerman. Guarda Bullet Train su NOW

Il signore delle formiche, un triste caso di cronaca su NOW

Di diverso tenore è l'interessante Il signore delle formiche di Gianni Amelio, ricostruzione di un caso di cronaca che fece discutere l'Italia alla fine degli anni Sessanta, il "caso Braibanti". Il poeta e drammaturgo Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio) sedusse il consenziente Ettore (Leonardo Maltese), ma quando la cosa venne scoperta il ragazzo fu sottoposto a una "terapia riabilitativa" a base di elettroshock, mentre Braibanti venne condannato a nove anni per il reato di plagio, poi depennato dal codice penale. Una pagina oscura della nostra storia, interpretata anche da Elio Germano e Sara Serraiocco. Guarda Il signore delle formiche su NOW

Intrattenimento per tutti i gusti: Le serie e gli show a febbraio su NOW

A febbraio su Sky e NOW continua l'avventura di The Last of Us, la serie post-apocalittica di HBO basata sul popolare videogioco e già campione d'ascolti in madrepatria. In contemporanea assoluta con la messa in onda americana, ogni lunedì è disponibile un nuovo episodio in versione originale sottotitolata e, la settimana successiva, anche doppiato in italiano. Il viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), due sopravvissuti in un mondo distrutto da un'epidemia, si fa ancora più pericoloso ed emozionante mentre cercano salvezza e una via d'uscita.

Proseguono anche le sfide di MasterChef Italia tra insidie e sorprese per gli aspiranti chef. Chi riuscirà a tenersi stretto il proprio grembiule bianco senza deludere i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli? A questo punto della gara, solo chi osa sperimentare e ha fiducia nelle proprie capacità si può imporre sugli altri.

Le novità in arrivo: Django e Quelle Brave Ragazze 2

Da non perdere dal 17 febbraio la novità Sky Original Django, la serie che omaggia il classico western di Sergio Corbucci. Grande produzione internazionale Sky e CANAL+, il drama rilegge in chiave contemporanea la storia senza tempo di un uomo in cerca di vendetta nel Texas di fine '800. Nei panni dell'iconico protagonista c'è l'apprezzato attore Matthias Schoenaerts (Un sapore di ruggine e ossa, Amsterdam), mentre nel team di scrittura ci sono i pluripremiati Leonardo Fasoli (Gomorra - La Serie, ZeroZeroZero) e Maddalena Ravagli (Gomorra - La Serie). Guarda Django su NOW

Dal 19 febbraio inizia un nuovo viaggio per le protagoniste di Quelle Brave Ragazze, lo show Sky Originale realizzato da Blu Yazmine, che accompagna tre icone dello spettacolo italiano in un viaggio on the road dagli esiti imprevedibili. Nella seconda stagione il trio protagonista è formato da Mara Maionchi, Sandra Milo e dalla new entry Marisa Laurito. Saranno loro tre a salire a bordo dell'inconfondibile van maculato rosa shocking per vivere nuove esperienze, partendo dal glamour di Montecarlo e dai borghi misteriosi del sud della Francia. Seguendo una sola parola d'ordine: divertimento. Guarda Quelle brave ragazze su NOW

Le emozioni delle serie vincitrici ai Golden Globe