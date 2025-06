F1, i complimenti di Tom Cruise ricordando Giorni di tuono, sempre prodotto da Jerry Bruckheimer

News Cinema

F1 - Il Film con Brad Pitt è partito molto bene al boxoffice mondiale, e siccome Tom Cruise è molto sportivo in tutti i sensi, non ha mancato di fare i complimenti a Jerry Bruckheimer, producer del film di Joseph Kosinski, ma anche produttore 35 anni fa del suo Giorni di tuono, dove Tom era un pilota della NASCAR. D'altronde la famiglia è la stessa, perché Bruckheimer ha prodotto anche i due Top Gun: il primo fu diretto da Tony Scott (regista appunto di Giorni di tuono) e il secondo proprio da Kosinski. A quando un team Pitt-Cruise?



F1 - Il Film: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula Uno - HD

I complimenti di Tom Cruise a F1 e alla produzione di Jerry Bruckheimer

Tra la regia di Joseph Kosinski e la produzione di Jerry Bruckheimer, è normale che Tom Cruise, che ha già lavorato con entrambi più volte, senta il bisogno di congratularsi per la solida partenza di F1 - Il Film al botteghino. Già negli anni passati Tom ha usato i social per complimentarsi con colleghi e colleghe, anche per i film degli studi rivali di quello suo di riferimento, la Paramount Pictures. Cruise ama il cinema, da sempre, e tra le sue imprese passate ha ricordato proprio Giorni di tuono, prodotto da Bruckheimer e diretto dal compianto Tony Scott. Questo tipo di ammiccamento fa sognare i fan per un ritorno sullo stesso set di Brad Pitt e Cruise, che non lavorano insieme da trent'anni, dall'epoca di Intervista col vampiro. Bisognerà attendere per verificare se questi sogni diventeranno realtà. Tom intanto si lascia andare ai ricordi e il 27 giugno ha scritto su X: "Da sempre amo il divertimento e l'adrenalina di un film di corse. Oggi è il giorno di un doppio evento per il mio amico Jerry Bruckheimer, l'uscita di F1 e il 35° anniversario della nostra collaborazione col grande Tony Scott per Giorni di tuono. È incredibile rivedere oggi questo film, congratulazioni a Jerry, Brad, Joe e a tutto il team di F1 per la loro uscita."

Giorni di tuono, disponibile su Prime Video, Microsoft Store, Apple TV e Paramount+, racconta la storia di un pilota spericolato (Cruise), al soldo di una scuderia prestigiosa (gestita da Robert Duvall), che rimane vittima di un incidente insieme al suo più grande rivale. Salvato da una neurochirurga (Nicole Kidman), si riprende e torna a correre, frenato dal trauma ma spronato dal suo ex-rivale.