Brad Pitt tornerebbe a lavorare con Tom Cruise? Certo, ma a una sola condizione!

Brad Pitt interpretò Intervista col vampiro con Tom Cruise una trentina d'anni or sono. Felice che Tom abbia fatto pubblicità al suo imminente F1 (al cinema dal 25 giugno), Pitt ha posto un solo paletto per lavorare ancora una volta con Cruise. Teme un po' per la sua incolumità...

Vi ricordate quando Tom Cruise e Brad Pitt interpretarono un film insieme? Dobbiamo tornare indietro a 31 anni fa, quando arrivò al cinema Intervista col vampiro di Neil Jordan, un lungometraggio peraltro ben diverso dagli ultimi exploit d'azione di Tom in Mission: Impossible - The Final Reckoning (al cinema in questi giorni) e di Brad in F1 (in sala tra poco, dal 25 giugno). In effetti da quell'epoca i due non hanno più collaborato, forse anche perché Brad è diventato una star di prima grandezza e gli studi non hanno saputo come conciliarli ancora. Chiacchierando con E! News, Brad si è dimostrato però aperto all'idea, a patto che Cruise sappia "controllarsi"... Leggi anche F1, poteva esserci Tom Cruise al posto di Brad Pitt? "Avremmo avuto più paura", parla il regista

Un altro film con Tom Cruise e Brad Pitt? Nessun problema per Brad, ma lui ha un po' di paura...