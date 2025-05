F1, poteva esserci Tom Cruise al posto di Brad Pitt? "Avremmo avuto più paura", parla il regista

News Cinema

Joseph Kosinski ha affrontato F1 con Brad Pitt subito dopo Top Gun: Maverick, e ha avuto una risposta ironica alla domanda di GQ su un F1 alternativo con Cruise. Tom non si sarebbe tirato indietro di fronte a nulla... e lo conferma anche Graham Kelly, designer di veicoli speciali per le riprese dei film.

Il 25 giugno sarà al cinema F1 con Brad Pitt, grande produzione Apple molto attesa, diretta dal Joseph Kosinski che, insieme all'esperto designer di auto per il cinema, Graham Kelly, promette un'altra esperienza cinematografica acrobatica, dopo Top Gun: Maverick. Suggestionato dal paragone spontaneo, GQ ha chiesto a Kosinski e Kelly se un F1 alternativo con Cruise al posto di Pitt sarebbe stato concepibile. Certamente, senz'alcun problema... almeno per l'interessato. Perché Kosinski e Kelly sanno che in quel caso avrebbero toccato ferro!



F1: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Brad Pitt ambientato nel mondo della Formula Uno - HD

F1, Brad Pitt ha dei limiti, Tom Cruise li sfida regolarmente

Non è strano immaginare in un film come F1 una star come Tom Cruise, in questi giorni in sala con Mission: Impossible - The Final Reckoning: d'altronde, è stato al volante di un'auto NASCAR in Giorni di tuono (1990, Tony Scott) ed è famoso per eseguire di persona le sue scene d'azione, senza controfigura, sia quando si tratta di mettere in gioco direttamente il suo corpo, sia quando si tratta di guidare veicoli non esattamente alla portata di chiunque, come i jet di Top Gun: Maverick. Quest'ultimo film è stato diretto proprio dal regista di F1, Joseph Kosinski, che quindi può fare un paragone Cruise-Pitt da questo punto di vista.

In una parola, tira un sospiro di sollievo per aver lavorato con Pitt a questo giro: "Tom si spinge sempre al limite, ma allo stesso tempo è bravissimo e ha grandi capacità. Tutti e due hanno un talento naturale per la guida, ma posso immaginare che Tom ci avrebbe reso molto più nervosi!" L'esperto Graham Kelly, specializzato nel realizzare veicoli appositamente per film d'azione, ha lavorato su F1 ma conosce benissimo Cruise, per cui fa eco a questi timori: "Avremmo avuto di certo un incidente. Tom si spinge al limite, intendo proprio il limite vero. Mi terrorizza. Cioè, ho fatto un sacco di Mission: Impossible con Tom ed è l'esperienza più stessante per uno come me, che costruisce le auto per lui, quando fa di persona le scene d'azione. Brad ascolta e conosce le sue abilità, sarebbe il primo a dire: okay, questa non la faccio io."

C'è da dire, per spezzare una lancia di fronte ai rischi che si prende Cruise, che un grande come Jackie Chan sulle scene d'azione la pensa alla sua stessa maniera: per loro è una questione di autenticità. Leggi anche Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise si è stancato durante una scena: ci credereste?