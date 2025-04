Emma Thompson compie 66 anni: celebriamo la grande artista inglese con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Premiata con l'Oscar sia come attrice che sceneggiatrice, la Thompson ci ha regalato interpretazioni sublimi. A confermarlo i film in streaming che trovate di seguito.

Compie oggi 66 la “divina” Emma Thompson, attrice e sceneggiatrice premio Oscar che fin dalla fine degli anni ‘80 ci ha deliziato con alcune delle performance più acclamate della storia del cinema contemporaneo. Percorriamo la sua gloriosa carriera attraverso cinque film in streaming, scelti tra una varietà incredibile di generi, toni e produzioni. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dalla grande Emma Thompson

L’altro delitto

Quel che resta del giorno

In the Name of the Father - Nel nome del padre

Saving Mr. Banks

Crudelia

L’altro delitto (1991)

Partiamo con il thriller psicologico che la Thompson interpreta con l’allora marito Kenneth Branagh, qui in veste di sceneggiatore, regista e protagonista. In un doppio ruolo l’attrice sfodera una prova matura e toccante. L’altro delitto si ispira ad Alfred Hitchcock almeno quanto lo fa a Orson Welles, creando un mix estetico che sopperisce a molte falle dello script. Un Branagh come spesso gli capitava (e capita) pieno di sé, ma quasi sempre ha deciso motivo di esserlo. Esteticamente un film notevole. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Quel che resta del giorno (1993)

Dopo l’Oscar come miglior attrice protagonista vinto grazie a Casa Howard, la Thompson torna immediatamente a collaborare col regista James Ivory e con il coprotagonista Anthony Hopkins in un film in costume enormemente migliore del precedente. Tratto dal romanzo di Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno è una riflessione bellissima e malinconica dell'attaccamento alle tradizioni, al dovere, che spesso di fa dimenticare che devi vivere e amare. Nomination all’Oscar per il film, la regia, i due attori protagonisti e la sceneggiatura tra le altre. Uno dei migliori film in costume ai realizzati. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

In the Name of the Father - Nel nome del padre (1993)

Nel ruolo dell’avvocato che deve difendere Daniel Day-Lewis e gli altri membri della famiglia Conlon dalla falsa accusa di essere terroristi dell’IRA Emma Thompson ci regala una delle interpretazioni più vibranti della sua carriera. In the Name of the Father - Nel nome del padre ottiene svariate nomination all’oscar tra cui film, regia, attore protagonista e non, e soprattutto attrice non protagonista, che regala alla Thompson una “doppietta” in quell’anno. Esempio di cinema civile vibrante e robusto, che Jim Sheridan dirige con grande personalità. Orso d’Oro a Berlino. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Saving Mr. Banks (2013)

Saving Mr. Banks: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Nel bel biopic di John Lee Hancock dedicato alla “nascita” di Mary Poppins, la Thompson ci regala una prova superba, contenuta e vibrante sotto la superficie scorbutica. Accanto a lei Tom Hanks imponente nel ruolo di Walt Disney e a supporto un Paul Giamatti grandissimo caratterista. Saving Mr. Banks è il film che non ti aspetti, delicato e psicologicamente molto profondo, un duello di attori di primissimo ordine grazie anche a una sceneggiatura notevole. Da vedere per coglierne tutte le sfumature. E sono davvero molte…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Crudelia (2021)

Crudelia: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Chiudiamo con quello spassoso ruolo da “villain” che vede la Thompson duettare superbamente con la protagonista Emma Stone. Un tripudio di acconciature e costumi per una protagonista pazzesca, che rende Crudelia un film davvero difficile da dimenticare. Craig Gillespie dirige Cruella con freschezza, senso del ritmo narrativo e attenzione allo sviluppo dei personaggi. Il risultato è uno dei migliori film in live-action della storia della Disney, scatenato e fascinoso. E la Stone era da nomination all’oscar. Almeno…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.