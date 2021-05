Doctor Strange, "Tilda Swinton come Antico è stata un errore", parola di Kevin Feige

News Cinema

Il boss dei Marvel Studios si scusa con le comunità asiatiche per la scelta di Tilda Swinton, e spiega da dove sia arrivata e quale ragionamento l'abbia dettata.

Come tutti i fan del Marvel Cinematic Universe sanno bene, Tilda Swinton ha interpretato un androgino Antico nel primo Doctor Strange e in Avengers: Endgame, una mossa che qualcuno considerò nel 2016 "whitewashing", visto che il personaggio originale nato nel 1963 era un uomo nato nell'Himalaya. Questi sono territori impervi per Hollywood in questo periodo, così Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, è tornato sull'argomento in un'intervista con Men's Health, scusandosi per l'accaduto ma spiegando anche allo stesso tempo che il problema dello stereotipo lo vedevano già allora e appunto...

Pensavamo di essere molti furbi e rivoluzionari. Ci dicemmo: non faremo il cliché del vecchio saggio asiatico. Però ci è servito di lezione per domandarci: aspetta un attimo, non c'è un altro modo per uscirne? Non c'è un altro modo per evitare il cliché e allo stesso tempo scritturare un attore asiatico? E la risposta naturalmente è sì.