Tilda Swinton canta dopo la fine del mondo: ecco il trailer di The End

Le prime immagini del musical post-apocalittico diretto da Joshua Oppenheimer che debutterà nelle sale americane a inizio dicembre. Ecco il trailer di The End.

Anche se non hai nessuna parentela con quello della bomba atomica di recente raccontato da Christopher Nolan, se di cognome ti chiami Oppenheimer il tema dell'apocalisse (nucleare o meno) in qualche modo te lo porti appresso.

Ecco allora che dopo aver diretto dei documentari molto belli ma di certo non allegrissimi come The Act of Killing (sugli eccidi avvenuti in Indonesia negli anni Sessanta) e The Look of Silence (più o meno sempre sullo stesso tema), ecco che il regista Joshua Oppenheimer mette assieme leggerezza e disastro in un film di finzione che è perdipiù un musical: un musical in cui si racconta la storia di una famiglia e di alcuni loro amici che sono dei sopravvissuti a una apocalisse che ha sterminato il genere umano.

Questi personaggi - che sono interpretati da Tilda Swinton, George MacKay, Michael Shannon, Moses Ingram, Bronagh Gallagher, Tim McInnerny e Lennie James - sono costretti in un rifugio, dove cercano di trascorrere le loro giornate evitando la monotonia e la depressione, e cercando di non pestarsi troppo i piedi a vicenda. E, ogni tanto, iniziano a cantare.

Scritto da Oppenheimer assieme a Rasmus Heisterberg, e presentato in prima mondiale a Telluride, il film - che si intitola eloquentemente The End - debutterà nelle sale americane il prossimo 6 dicembre, distribuito dalla lanciatissima NEON (che potrebbe presto insidiare il primato della A24 come distibuzione più cool degli USA).

Questo è il trailer ufficiale di The End che, con un certa qual ironia, debutta proprio alla vigilia del delicatissimo voto americano.