Doctor Strange 2, i tre grandi cammei nel Multiverso della Follia [SPOILER]

Se avete già visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, vi sarete imbattuti in tre cammei che vi avranno fatto saltare sulla sedia. Uno potevamo aspettarcelo, ma gli altri due?

Mentre Doctor Strange nel Multiverso della Follia in soli due giorni ha raggiunto i 3.100.000 euro d'incasso in Italia, diversi spettatori rimangono sotto shock per la visione di tre cammei nel film di Sam Raimi, interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Xochitl Gomez. Di chi si tratta? Di quali personaggi parliamo? Naturalmente procediamo in zona spoiler e piazziamo pure un trailer per tenervi lontani da letture accidentali. Dopo, non avremo più alcuna remora.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, i tre cammei e il mistero dei titoli di coda

Senza voler nulla togliere a Hayley Atwell, che diventa Captain Carter come nella serie animata What If...?, il primo cammeo che ha davvero commosso i fan marveliani è naturalmente quello di Patrick Stewart di nuovo nei panni di Xavier, per la precisione il Professor X negli Illuminati nella versione 838 della Terra nel Multiverso. Era il meno imprevisto dei cammei in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, perché si erano già diffusi spot o trailer che ne annunciavano la presenza, lasciando pochi dubbi. Al di là di questo però è una partecipazione fortemente simbolica, perché si tratta di un personaggio collegato agli X-Men, che ricordiamo fino all'acquisizione della Fox da parte della Disney non potevano essere utilizzati nel Marvel Cinematic Universe. Leggi anche Doctor Strange 2, confermato il Professor X di Patrick Stewart in uno spot!

Il secondo cammeo è nello stesso ambito: nella presentazione degli Illuminati di Terra 838 compare il Reed Richards / Mr. Fantastic di quell'universo ed è... John Krasinski! È un divertente caso di fancasting, perché c'erano state diverse campagne in rete per ottenere l'attore e regista John Krasinski nell'MCU come Mr. Fantastic, auspicabilmente in compagnia di sua moglie Emily Blunt come Susan "Sue" Storm, cioè la Donna Invisibile. Un sogno per un Fantastici Quattro come si deve, per ora in alto mare: non solo perché quest'ultimo progetto ha visto l'abbandono recente del suo regista designato Jon Watts, ma anche perché la stessa Blunt non si è dichiarata (per ora) interessata. John però aveva trovato la campagna divertente ed eccolo qui... seppur per pochi minuti, prima di essere disintegrato da Scarlet Witch. Accenna tuttavia ai suoi figli, che gli appassionati conoscono bene: Franklin e Valeria. Torneranno? Leggi anche Emily Blunt e John Krasinski nei Fantastici Quattro come Sue Storm e Reed Richards?

Il terzo cammeo è veramente esplosivo e arriva durante i titoli di coda: uno Strange parzialmente mutato viene sorpreso da un personaggio interpretato da Charlize Theron! Chi è? Si tratta di Clea, futura moglie di Stephen nei fumetti, figlia del Principe Orini, figlio di Olnar, erede al trono della Dark Dimension. È la nipote di Dormammu, il cattivo visto nel primo Doctor Strange. Nei fumetti i due s'incontrano proprio quando Stephen cerca di fermare Dormammu: in questo caso invece Clea arriva tramite un portale, trascinando con sé Strange per danni causati da un'incursione nel Multiverso. Un colpo di scena notevole, non immediatamente riconoscibile da chi non sia fan enciclopedico (confessiamo di aver dovuto "studiare" per scrivere quello che avete letto!). È da apprezzare comunque l'idea di presentare un futuro interesse sentimentale per il protagonista, proprio nel film che lo vede rinunciare a Christine. Leggi anche Doctor Strange nel Multiverso della Follia, America Chavez è emozionata!