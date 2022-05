Doctor Strange nel Multiverso della Follia, America Chavez è emozionata!

News Cinema

La giovanissima Xochitl Gomez interpreta America Chavez in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. L'emozione di rivedersi sul grande schermo è difficile da descrivere!

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia il ruolo della giovane America Chavez è interpretato da Xochitl Gomez, classe 2006, di origini messicane: la ragazza si ritrova sullo schermo con colleghi star come Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Benedict Wong. Sentiva che alla prima del film di Sam Raimi avrebbe pianto... e come darle torto? Leggi anche

Doctor Strange 2, l'emozione di Xochitl Gomez nei panni di America Chavez

Xochitl Gomez è apparsa solo in produzioni minori, anche televisive, prima del suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, nei panni di America Chavez in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Ai microfoni di Variety, presente a una prima del film con fan già adoranti che le hanno cantato "Buon Compleanno!" (cade il 29 aprile), Xochitl ha ammesso:

Questa per me sarà una delle esperienze più importanti della vita, davvero. So che Benedict e Lizzie sono già stati alle anteprime dei loro film, si sono già visti sullo schermo, ma questa per me è una cosa del tutto nuova. [...] Sono eccitatissima, potrei piangere! Ma non piangerò! [...] È stato pazzesco perché il personaggio ha 14 anni e io avevo 14 anni, secondo me i teenager non vengono rappresentati molto, perché di solito chiamano i ventenni a fare i quindicenni. Cosa c'è di meglio di una quattordicenne per fare una quattordicenne!

Sullo stesso red carpet, Cumberbatch si è intenerito per la situazione, ammettendo che il suo stesso entusiasmo per la recitazione viene rinnovato dalla gioia della nuova arrivata, entusiasta per qualsiasi cosa. Xochitl dal canto suo ha espresso parole di ammirazione per Elizabeth Olsen, che sul set ha scelto come modello da imitare per concentrarsi come si deve. Quasi commossa Elizabeth, che all'epoca degli Avengers guardava all'esperienza di Scarlett Johannson alla stessa maniera. Generazioni di mentori a confronto...



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Leggi anche Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la recensione del caleidoscopio di Sam Raimi