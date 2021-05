Emily Blunt e John Krasinski nei Fantastici Quattro come Sue Storm e Reed Richards?

News Cinema

I fan della coppia di A Quiet Place richiedono a gran voce Emily Blunt e John Krasinski nel reboot dei Fantastici Quattro in lavorazione dietro le quinte ai Marvel Studios. Emily Blunt però ha qualcosa da dire...

È successo a Michael B. Jordan richiesto dai fan come nuovo Superman, ora accade a Emily Blunt e John Krasinski, coppia sullo schermo in A Quiet Place e anche nella vita: i fan li vorrebbero a gran voce come Sue Storm e Reed Richards nel reboot dei Fantastici Quattro, sul quale sta lavorando presso i Marvel Studios il regista Jon Watts (l'autore dei nuovi Spider-Man con Tom Holland, per la cronaca). Naturalmente i fan partono in quarta senza coinvolgere i diretti interessati, però in questo caso sono stati stimolati da quello che si conosce per vie traverse: John Krasinski aveva in effetti fatto un provino per Captain America, mentre Emily Blunt sfiorò la parte di Black Widow in Iron Man 2 (2010) più o meno nello stesso periodo, ma vi rinunciò per altri impegni che aveva in precedenza sottoscritto.

Strada spianata? Purtroppo no, perché Emily ha dichiarato quanto segue all'Howard Stern Show:

È un casting tutto dei fan, nessuno ci ha chiamato. Semplicemente la gente dice "Non sarebbe bellissimo se...?" Non è che mi senta superiore, adoro Iron Man, quando mi offrirono Black Widow ero ossessionata da Iron Man. Volevo lavorare con Robert Downey Jr., sarebbe stato fantastico... però non so se i film di supereroi sono roba mia. Non fanno per me. Non mi piacciono. Sul serio.

I Fantastici Quattro: Emily Blunt come Sue Storm è del tutto fuori questione?