Doctor Strange 2, confermato il Professor X di Patrick Stewart in uno spot!

Evidentemente, nessuno alla Disney / Marvel considera ormai la presenza di Patrick Stewart alias Professor X in Doctor Strange nel Multiverso della Follia una cosa da tenere nascosta, in barba agli spoiler. Ci adeguiamo e vi mostriamo lo spot con lo svelamento definitivo.

Evidentemente i Marvel Studios hanno in serbo ben altre sorprese per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nei nostri cinema il 4 maggio, altrimenti non si spiegherebbe per quale ragione sia stata confermata addirittura in uno spot la partecipazione di Patrick Stewart nei panni del mitico Professor X! Ma cosa dice il personaggio nel breve teaser? Quale significato ha quest'apparizione nel Marvel Cinematic Universe? Leggi anche Doctor Strange nel Multiverso della Follia, un poster con cinque diversi Strange!

Il Professor X di Patrick Stewart è in Doctor Strange nel Multiverso della Follia