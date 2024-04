Deadpool & Wolverine: il nuovo trailer ufficiale completo di Deadpool 3 è arrivato!

News Cinema

Dopo l'annuncio di poche ore fa, è arrivato il nuovo trailer ufficiale di Deadpool & Wolverine: come ventilato, fa la sua comparsa ufficiale Hugh Jackman! E sale l'attesa per l'uscita del film nei cinema italiani il 24 luglio prossimo.

Il 24 luglio, giorno dell'uscita nei cinema italiani di Deadpool & Wolverine, appare più lontano ora che è arrivato il nuovo trailer ufficiale del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman: e a proposito di Logan, finalmente in queste nuove immagini vediamo in azione Wolverine, che era stato solo "suggerito" con furbizia nei precedenti trailer del film targato Marvel Studios. Godiamoci quindi le nuove scene... e facciamo partire il conto alla rovescia!

Deadpool & Wolverine, la lunga strada di Ryan Reynolds per tornare a casa

Non era scontato che Deadpool & Wolverine vedesse la luce: nel caso di Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018) il buon Ryan Reynolds, nei panni dello strafottente volgarissimo e "metanarrativo" supereroe Marvel, aveva ottenuto cinecomic vietati ai minori presso l'allora esistente 20th Century Fox. Quando nel 2019 la Disney ha acquisito la Fox, si è subito capito che il "ramo X-Men" sarebbe tornato all'ovile, cioè sotto i Marvel Studios e quindi nel Marvel Cinematic Universe... che tuttavia sforna prodotti per famiglie. Fortunatamente però Bob Iger, CEO Disney, aveva già dichiarato che non avrebbe avuto senso stravolgere il personaggio di Deadpool, allontanandolo dalla strada del suo successo commerciale: col senno di poi, in questo momento un prodotto più "atipico" potrebbe aiutare gli incassi in difficoltà dei Marvel Studios.

Reynolds rimane il perno di questi progetti, da interprete, produttore e in alcuni casi anche cosceneggiatore: i registi sono cambiati nel tempo, perché si partì con Tim Miller, poi sostituito nel sequel da David Leitch. Adesso tocca a Shawn Levy, amico di Reynolds col quale l'attore ha condiviso già Free Guy e The Adam Project. Il sogno di Ryan era sempre stato quello di far interagire il suo Deadpool col Wolverine di Hugh Jackman, un'impresa che sembrava impossibile dopo la sua morte in Logan: ma fortunatamente i multiversi esistono per questo... e se avete visto la serie Loki sapete di cosa stiamo parlando!