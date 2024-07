Deadpool 4 è possibile? Ryan Reynolds alza le mani: "Mia moglie e i miei figli divorzierebbero!"

News Cinema

Ospite di Jimmy Fallon, Ryan Reynolds ha sottolineato come Deadpool & Wolverine sia da considerarsi la chiusura della trilogia. E ha scherzosamente aggiunto che la sua famiglia richiede da lui un attimo di riposo.

Deadpool & Wolverine è al cinema, ma di certo qualcuno starà già pensando al futuro del personaggio portato sullo schermo da Ryan Reynolds: almeno, ci sta pensando il presentatore Jimmy Fallon, che ha posto a Ryan l'obbligatoria domanda su un eventuale Deadpool 4 nel Marvel Cinematic Universe, adesso che è stato rotto il ghiaccio come si deve, al fianco di Hugh Jackman e con la regia di Shawn Levy. Reynolds per ora non ne vuole sentire parlare, ma ci sarà qualcosa sotto il solito tono scherzoso? Leggi anche Deadpool & Wolverine, la recensione del delirante Deadpool 3

Deadpool 4? Per ora Ryan Reynolds non ci pensa nemmeno

Già gli analisti del boxoffice parlano di un primo weekend americano su 170 milioni di dollari per Deadpool & Wolverine, il che si tradurrebbe in un record per un film che in Nord America è "restricted", cioè vietato ai minori di 17 anni non accompagnati. Ryan Reynolds sembra aver vinto la sua scomessa, in questo caso più complicata, perché realizzata in seno al Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios disneyani, per giunta rimettendo in gioco il buon Logan alias Wolverine alias Hugh Jackman. Quando però qualcuno gli prospetta a questo punto un Deadpool 4, anche considerando che Reynolds ha impostato Deadpool & Wolverine come conclusione di una trilogia, la star frena immediatamente.

Oh mio Dio, no! Mia moglie [Blake Lively, ndr] e i miei figli divorzierebbero. Poi non ho fatto accordi prematrimoniali con nessuno di loro. Sarei al verde con la "V" maiuscola. Anzi, magari a quel punto farei sul serio Deadpool 4, perché mi servirebbero i soldi!