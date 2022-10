Da Titanic all'Oscar: i grandi film in streaming di Kate Winslet

News Cinema

L'attrice inglese compie oggi 47 anni e vogliamo celebrarne il talento straordinario attraverso cinque film in streaming tra i suoi migliori.

Compie oggi 47 anni Kate Winslet, attrice che probabilmente come nessun’altra ha segnato l’immaginario contemporaneo legato non soltanto al cinema ma anche al costume. Ci riferiamo ovviamente a un colossal in particolare - lo troverete qui sotto nella lista dei consueti cinque film in streaming - che però sarebbe estremamente limitativo per definire da solo una carriera costellata di grandi performance. Candidata per sette volte all’Oscar, Kate Winslet ha vinto la statuetta come miglior attrice protagonista grazie a The Reader di Stephen Daldry, quando a nostro avviso l’avrebbe meritata lo stesso anno per un altro dramma che troverete sempre nella lista successiva. Poco importa, l’arte e la bravura dell’attrice inglese non può essere assolutamente messa in discussione, a prescindere dai riconoscimenti ottenuti o mancati. Come sempre buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Kate Winslet

Jude

Titanic

Se mi lasci ti cancello

Revolutionary Road

La ruota delle meraviglie

Jude (1996)

Apriamo la cinquina con un melodramma in costume purtroppo dimenticato ma vibrante e doloroso. Quando Michael Winterbottom era uno dei cineasti britannici di maggior talento realizzò questo Jude - tratto dal romanzo di Thomas Hardy - che vede protagonista un magnifico Christopher Eccleston. Alla Winslet il ruolo appassionante di sua cugina, oggetto del suo amore “proibito” che porterà tragedia e dolore. Film capace di scuotere, con una sequenza agghiacciante e interpretazioni da cuore in gola. Siamo veramente felici si possa finalmente trovare in streaming in Italia, merita assolutamente di essere visto. E amato. Disponibile su NOW.

Titanic (1997)

Titanic: Trailer Italiano per il 20esimo anniversario - HD

Il film che ha conquistato tutto, prima di tutto il cuore di almeno tre generazioni di spettatori. James Cameron mette in scena al suo modo gigantesco uno spettacolo che fonde visione, spettacolo, potenza e sentimenti al calor bianco. Titanic distrugge ogni record d’incasso, conquista undici Oscar e fa diventare stelle la Winslet e Leonardo DiCaprio. Film emozionante, totale, spaventosamente romantico. Molti blockbuster sono venuti dopo, e hanno superato i suoi record, ma nessuno è stato capace di imprimersi così profondamente nel cuore del pubblico, ci scommettiamo. I soldi contano, per carità, ma l’anima del cinema è quacos’altro…È questa. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Se mi lasci ti cancello (2004)

Il genio della scrittura Charlie Kaufman consegna a Michel Gondry lo script più originale e insieme profondo che si possa trovare. Al regista non resta che dirigere due attori in stato di grazia come la Winslet e un Jim Carrey al meglio della sua vena malinconica e suggestiva. Se mi lasci ti cancello è una ventata d’aria fresca, uno studio in chiaroscuro sulla difficoltà dell’amore nel nostro mondo inflazionato da immagini, suoni, confusione psicologica e intellettuale. Una storia d’amore struggente per un film incredibile, e incredibilmente contemporaneo. Oscar per la sceneggiatura, altra nomination per la Winslet. Ma anche Carrey l’avrebbe strameritata. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, NOW.

Revolutionary Road (2008)

Revolutionary Road: Il trailer del film diretto da S. Mendes con L. DiCaprio e K. Winslet

L’Oscar quell’anno la Winslet lo vinse, ma per il film sbagliato. Tornata a recitare insieme a Leonardo DiCaprio, l’attrice sfoggia una prova infuocata e contenuta, elegante e capace comunque di graffiare. Sam Mendes realizza con Revolutionary Road il suo capolavoro, un melodramma familiare che racconta la fine dell’illusione in un’America perbenista e ipocrita. L’eleganza della forma si sposa con una sceneggiatura magnifica e un cast di attori perfetto. Un film indimenticabile, il migliore del 2008 di gran lunga. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

La ruota delle meraviglie (2017)

Nel film di Woody Allen che deve maggiormente al genio letterario di Tennessee Williams, la Winslet sforna una prova magistrale, terrena e appassionante. La ruota delle meraviglie è uno dei lungometraggi maggiormente coesi del cineasta newyorkese, un melodramma con momenti di sferzante ironia che possiede un’atmosfera popolare troppo spesso assente nei film altolocati di Allen. Bellissime immagini, un sottofondo malinconico che ammanta ogni personaggio, ottimo supporto di James Belushi, Justin Timberlake e Juno Temple. Film emozionante, formalmente ineccepibile, davvero una piccola grande perla. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.