Da Malcolm X a Martin Luther King Jr.: i film in streaming che raccontano la battaglia per i diritti civili

Il 30 agosto 1967 Thurgood Marshall veniva confermato come primo giudice di colore alla Corte Suprema. Vi proponiamo cinque film in streaming che raccontano quel periodo.

Il 30 agosto 1967 Thurgood Marshall veniva confermato come primo giudice di origine afroamericana alla Corte Suprema degli Stati Uniti. Si tratta di un evento di fondamentale importanza in un momento storico segnato dalla battaglia per i diritti civili. E proprio a questo tema vogliamo dedicare i cinque film in streaming di oggi, ispirati a personaggi e storie reali che hanno rappresentato altrettante tappe importanti e drammatiche nell’affermazione dei diritti dei neri in America. Buona lettura.

Cinque film in streaming sulla storia dei diritti civili negli Stati Uniti

Mississippi Burning - Le radici dell’odio

Malcolm X

Selma - La strada per la libertà

Loving

Marcia per la libertà

Mississippi Burning - Le radici dell’odio (1988)

Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Il Trailer Ufficiale del Film

Uno dei film più forti e coraggioisi degli annni ‘80, uno schiaffo all’America reaganiana e perbenista che racconta el indagini dell’FBI sull’assassinio di tre attivisti nel Mississippi degli anni ‘60. Gene Hackman e Willem Dafoe sono due protagonisti affiatati e potenti, Frances McDormand una dolcissima “vittima” dei tempi, Brad Dourif e altri caratteristi impersonano il razzismo e il male di tutti i giorni. Mississippi Burning è un dramma solidissimo, pieno di scene di impatto e verità. Meritava più Oscar che quello solo per la fotografia. Come ad esempio quello come miglior attore ad Hackman e per la regia ad Alan Parker…Disponibile su Amazon Prime Video.

Malcolm X (1992)

Il torrenziale biopic dedicato al leader per i diritti civili più controverso e discusso viene messo in scena da Spike Lee come il film che vale una carriera, con la visione e la potenza narrativa dei grandi affreschi americani. Malcolm X viene portato sulle spalle da un Denzel Washington clamoroso, scippato dell’Pscar come miglior attore protagonista. Un film fluente e preciso, che racconta le pieghe umane e le contraddizioni di un personaggio come nessun altro nel XX Secolo. Film davvero imprescindibile. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Selma - La strada per la libertà (2014)

Selma - La Strada per la libertà: Trailer ufficiale italiano

Il lungometraggio che racconta la più famosa marcia organizzata da Martin Luther King Jr. viene realizzato da Ava DuVernay per andare incontro alle esigenze del pubblico medio e mainstream americano. Il che vuol dire messa in scena pulita e poche, pochissime zone grigie dentro il testo. David Oyelowo è indubbiamente efficace come protagonista, il resto è intrattenimento intelligente ma indubbiamente anche costruito per soddisfare, non suscitare dibattito. Selma ottiene la nomination all'Oscar per il miglior film e statuetta per la canzone originale di Common e John Legend. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Loving (2016)

Loving: Trailer italiano - HD

Quello di Jeff Nichols è di gran lunga il miglior film dell’anno, racconto pudico e semplice di una storia d’amore illegale semplicemente per il colore della pelle della coppia. Ruth Negga e Joel Edgerton sono semplicemente strazianti nelle loro interpretazioni sussurrate, Michael Shannon in una sola sequenza lascia il segno. Loving è un inno alla resistenza civile, al potere della giustizia del senso comune. Opera perfetta, sentita, viscerale e eppure a suo modo sopita. Film bellissimo. Bellissimo. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

Marcia per la libertà (2017)

Chiudiamo proprio con il biopic su Thurgood Marshall prima di entrare alla Corte Suprema, intento in uno dei casi che lo resero a suo tempo celebre nella difesa dei neri ingiustamente accusati. Chadwick Boseman nel ruolo principale è carismatico, accanto a lui Kate Hudson melliflua al punto giusto, gli altri attori non protagonisti funzionano bene. Marcia per la libertà (assurdo titolo italiano) funziona a dovere pur essendo un prodotto forse troppo accademico. Da vedere per l'importanza dell'evento e del personaggio. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.