Da Gollum ad Alfred Pennyworth: i migliori film in streaming di Andy Serkis

Compie oggi 59 anni l'attore e regista che ha scritto pagine fondamentali del cinema hollywoodiano contemporaneo. Ecco i film in streaming con cui vogliamo celebrarlo.

Nel processo di rivoluzione estetica che il cinema fantastico ha attraversato nel corso degli ultimi vent’anni Andy Serkis ha avuto un ruolo fondamentale. La sua interpretazione di Gollum, primo personaggio realizzato grazie alla tecnica allora innovativa della performance capture, ha cambiato totalmente le carte in tavola per quanto riguarda l’uso degli effetti speciali nel cinema hollywoodiano. Oltre che diventare il massimo esperto nella caratterizzazione di ruoli creati attraverso tale tecnica, Serkis si è anche progressivamente ritagliato una solidissima carriera di caratterista e regista dentro il sistema industriale dove contano i milioni di dollari, arrivando a ottenere risultati notevoli soprattutto a livello commerciale. Eccovi dunque i cinque film in streaming con cui vogliamo ripercorrere la carriera folgorante dell’artista che compie oggi 59 anni. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Andy Serkis

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell’Anello

The Prestige

War - Il Pianeta delle Scimmie

Black Panther

The Batman

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell’Anello (2001)

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello: Il trailer italiano del film di Peter Jackson

Il kolossal che cambia la storia del cinema fantastico è frutto del genio visionario di Peter Jackson, il quale costruisce un universo talmente specifico e perfetto da rendere giustizia al lavoro mastodontico di Tolkien. Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell’Anello possiede l’epica e l’estetica delle opere che definiscono una generazione, polveroso eppure elegante, viscerale eppure perfettamente organizzato. E Serkis nel ruolo di Gollum ci regala una performance incredibile. Della trilogia preferiamo il secondo episodio, ma questo apre decisamente le porte a un nuovo modo di pensare ed esperire il cinema di effetti speciali. Tredici nomination all’Oscar, soltanto quattro premi tecnici. Peccato. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

The Prestige (2006)

The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Prestigioso ruolo di supporto in quello che consideriamo ancora oggi il miglior film diretto da Christopher Nolan. Riflessione sulla verità delle apparenze, The Prestige possiede una messa in scena sontuosa e malinconica dentro al quale si incastonano perfettamente le interpretazioni magistrali di Christian Bale, Hugh Jackman, Michael Caine, Scarlett Johansson, Rebecca Hall e del compianto David Bowie. Che storia magnifica e che finale struggente possiede questo lungometraggio! Da rivedere ogni volta col cuore in gola. Perfetto. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

War - Il Pianeta delle Scimmie (2017)

The War - Il Pianeta delle Scimmie: Nuovo trailer italiano del film - HD

Matt Reeves dirige un film di fantascienza che rivisita la saga, strizza l’occhio sia al western revisionista che addirittura ad Apocalypse Now. Insomma, War - Il Pianeta delle Scimmie è un compendio di cinema di genere davvero efficace, spettacolare prima di tutto nelle ambientazioni e spesso nella costruzione di trama e personaggi. Woody Harrelson come “cattivo” in pieno stile Marlon Brando è a tratti vibrante. La conclusione della trilogia è anche il capitolo migliore. Nettamente migliore. Ottimo prodotto di genere. Disponibile su Disney +.

Black Panther (2018)

Black Panther: Nuovo trailer italiano del film - HD

In quello che potrebbe tranquillamente essere il miglior cinecomic della Disney/Marvel - non che ci voglia poi troppo a diventarlo - Serkis si ritaglia il ruolo funzionale e divertente del mercenario ultracattivo. Ottimo contraltare all’antagonista interpretato da Michael B. Jordan. Ryan Coogler costruisce Black Panther come “specchio” che racconta in filigrana le differenti posizioni nella battaglia per i diritti civili, con T’Challa che ricorda la dottrina di Martin Luther King e Killmonger che invece si rifà a quella di Malcolm X. Buona idea che rende più interessante un blockbuster ottimamente realizzato. E infatti arrivano record d’incassi e nomination all’Oscar per il miglior film. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Disney +.

The Batman (2022)

The Batman: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ancora per Matt Reeves Serkis interpreta un nerboruto e carismatico Alfred Pennyworth, fido confidente e mentore di Robert Pattinson/Bruce Wayne. Costruito come una detective story coi fiocchi, The Batman possiede la necessaria coerenza estetica e narrativa per convincere. Pochi difetti per un cinecomic ispirato, notturno e piovoso, con ottimi momenti di cinema e un finale che tiene la tensione molto alta. Il pubblico e la critica gradiscono, e il film se lo merita. Ci si diverte ma con più intelligenza e coerenza del solito, soprattutto dentro l’universo della DC/Warner. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.