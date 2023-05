Da Gandhi a Dalíland: tutti i film in cui Ben Kingsley ha interpretato personaggi realmente esistiti

News Cinema

In Dalìland, il biopic al cinema dal 25 maggio diretto dalla Mary Harron di American Psycho, The Notorious Bettie Page e Charlie Says, il grande attore inglese è un Salvador Dalí praticamente perfetto. Ma, da Gandhi a questo ruolo, Kingsley ha spesso interpretato persone realmente esistite. Ecco quali.

“Interpretare Dalí è stato allo stesso tempo estenuante e esaltante”, ha raccontato Sir Ben Kingsley, protagonista di Dalíland nel ruolo di un artista unico, la cui arte non si esauriva nella superficie e nel contenuto delle sue opere, ma riguardava ogni aspetto della sua vita.

Per vestire i panni di un personaggio unico, il cui “calice traboccava”, Kingsley ha detto che ha dovuto “darsi la possibilità di correre dei rischi, incoraggiato dallo stesso personaggio, che rischiava con le sue opere, i suoi scritti, le sue apparizioni pubbliche, riferendosi ovviamente all’esistenza sfrenata dell’uomo che fece dell’eccesso un’arte.

“Dalí”, ha aggiunto, “non è un personaggio che si poteva interpretare stando attenti”.

Il risultato dei rischi corsi da Kingsley per questo biopic diretto da Mary Harron (la regista di American Psycho, di The Notorious Bettie Page e di Charlie Says), li vedremo nei cinema italiani dal 25 maggio, quando Dalíland arriverà in sala distribuito da Plaion Pictures.

Intanto, dopo il trailer di Dalíland, ripercorriamo insieme le tante tappe della carriera di Ben Kinglsey nel corso delle quali, dal celebre Gandhi in avanti, l’attore ha vestito i panni di personaggi realmente esistiti.



Dalìland: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Mahatma Gandhi in Gandhi





L’esordio cinematografico di Sir Ben Kingsley risale al 1973, anno in cui, quando già era un affermato interprete di teatro e aveva iniziato a recitare in produzione televisive, ha un ruolo non principale nel thriller Gli ultimi sei minuti. E però, la grande carriera cinematografica dell’attore ha inizio davvero solo col suo secondo film, che arriva nove anni dopo, nel 1982, e che lo rende immediatamente una star internazionale. Il film è ovviamente il biopic Gandhi di Richard Attenborough in cui Kingsley (nato da padre indiano col nome di Krishna Pandit Bhanji), interpreta l’uomo simbolo del pacifismo e leader del movimento indipendentista indiano degli anni Venti. Un ruolo che gli è valso una caterva di premi, tra i quali l’Oscar, il Golden Globe e il BAFTA.

Dmítrij Šostakóvič in Testimony





Nel 1988 Ben Kingsley è il protagonista di un biopic diretto da Tony Palmer nel quale interpreta Dmítrij Šostakóvič, uno dei più importanti compositori di musica classica del Novecento, anche prolifico autore di musiche per i film della della Russia sovietica. Il film si intitola Testimony, che è anche lo stesso del libro di memorie del compositore su cui il film stesso è basato.

Meyer Lansky in Bugsy





Bugsy è il film del 1991, diretto da Barry Levinson, in cui il protagonista Warren Beatty interpreta il ruolo del celebre gangster appartenente al cosiddetto "Sindacato ebraico", o “mafia ebraica”, l’organizzazione di criminalità organizzata di matrice ebraica attiva negli Stati Uniti all’inizio del Novecento. Nel film Kingsley è Meyer Lansky, anche lui nel "Sindacato ebraico", grande amico di Lucky Luciano, noto anche come “il contabile della mala”. Per la parte Kingsley fu nominato all’Oscar.

Bruce Pandolfini in Searching for Bobby Fischer





Lo scacchista Bobby Fischer, figura intrigante e a suo modo leggendaria, ha ispirato libri e film. Uno di questi è In cerca di Bobby Fischer, noto anche col titolo di Sotto scacco, scritto e diretto nel 1993 da Steven Zaillian. La storia in realtà è quella di un giovane giocatore, Joshua Waitzkin, il cui talento è paragonato dal suo istruttore a quello di Fisher. L’istruttore, che nel film è interpretato da Kingsley, si chiama Bruce Pandolfini, è molto noto nel mondo degli scacchi e ha fatto da consulente per la serie La regina degli scacchi (e per il romanzo da cui è stata tratta).

Itzhak Stern in Schindler’s List





In uno dei film più acclamati del grande Steven Spielberg, quello in cui si racconta la tragedia dell’Olocausto e la forza e l’eroismo di coloro che, in un modo o nell’altro, vi si sono opposti, Schindler's List, Ben Kingsley (che ha avuto un nonno materno ebreo tedesco, che ha abbandonato la nonna molto presto) è stato voluto dal regista per interpretare Itzhak Stern, dapprima dipendente e poi amico di Oskar Schindler, che lo aiuterà nelle sue attività di salvataggio degli ebrei polacchi dai campi di concentramento.

Georges Méliès in Hugo Cabret





Passano quasi vent’anni (dal 1993 al 2011) perché Ben Kingsley torni a interpretare il ruolo di un personaggio realmente esistito, ma quando torna a farlo, nell’Hugo Cabret di Martin Scorsese, lo fa alla grande: in quel film tratto dal libro di Brian Selznick l’attore è addirittura Georges Méliès, uno dei padri del cinema assieme ai Lumière. Se questi sono all’origine di ogni realismo, il grande Méliès è quello che ha concepito il cinema come sogno, illusione, magia.

Miklós Horthy in Walking with the Enemy





L’anno è il 2013, il film è diretto da Mark Schmidt e si intitola Walking with the Enemy. Si tratta di un altro film che affronta la tragedia del nazismo e dell’Olocausto, raccontando la storia di due giovani ebrei che cercano di salvarsi la vita. Kinglsy nel film è Miklós Horthy, l’uomo che fu Reggente d'Ungheria dal 1920 al 1944.

Ibn Sina in Medicus





Con Medicus, film del 2013 scritto e diretto da Philipp Stölzl, liberamente basato sull'omonimo romanzo di Noah Gordon, si va ancora più indietro nel tempo, fino all'XI secolo. A Ben Kingsley è affidato il ruolo di Ibn Sina, da noi meglio noto come Avicenna, medico, filosofo, matematico, logico e fisico persiano considerato da molti come il padre della medicina moderna, nonché "il più famoso scienziato dell'Islam e uno dei più famosi di tutte le razze, luoghi e tempi".

Jack L. Warner in Life





Life è il quinto e per il momento ultimo lungometraggio di finzione diretto da Anton Corbijn, uno dei più famosi fotografi del mondo. Racconta dell’amicizia tra un altro fotografo (della celebre rivista Life), Dennis Stock e James Dean. I due personaggi sono interpretati rispettivamente da Robert Pattinson e Dane DeHaan, ma a Ben Kingsley va il ruolo di Jack L. Warner, il leggendario produttore hollywoodiano, cofondatore e presidente della Warner Bros., attivo nel mondo del cinema per oltre quarantacinque anni.

Hamid Karzai in War Machine





Nel 2017, dopo essere stato il Reggente d’Ungheria, Ben Kingsley interpreta nuovamente il ruolo di un capo di Stato. Lo fa nel War Machine di David Michôd, sorta di satira malinconica sulla guerra in Afghanistan nel quale l’attore è Hamid Karzai, prima a capo dell'amministrazione transitoria afgana, poi presidente ad interim e infine primo presidente eletto dell'Afghanistan in carica dal 7 dicembre 2004 al 29 settembre 2014.

Adolf Eichmann in Operation Finale





Arriviamo così a Operation Finale di Chris Weitz, il film che nel 2018 raccontava della missione segreta del Mossad nel corso della quale, in Argentina, nel 1960, si rintracciò e catturò Adolf Eichmann, uno dei principali esponenti del regime nazista di Hitler, considerato uno dei maggiori responsabili operativi dell’Olocausto. E dopo essere stato Itzhak Stern, questa volta Kingsley fa il cattivo e interpreta Eichmann.

Non ci resta che aspettare il 25 maggio per ammirare di nuovo sullo schermo il talento di Sir Ben Kingsley in Dalìland.