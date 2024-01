Cobweb: il trailer ufficiale del film con Song Kang-Ho, il protagonista di Parasite

News Cinema

Presentato fuori concorso a Cannes 2023, diretto da Kim Jee-woon, il film sta per essere distribuito in sala e in digitale negli USA, e questo è il suo trailer ufficiale originale con sottotitoli in inglese.

Star indiscussa del cinema coreano dal 2000 in avanti, Song Kang-ho si è fatto conoscere al grande pubblico nei panni di Kim Ki-taek, il protagonista di Parasite, ma è apparso in molti dei film più importanti prodotti in Corea del Sud da due decenni a questa parte.

Con Bong Joon-ho, regista di Parasite, ha lavorato anche in Memories of Murder, The Host e Snowpiercer; con un altro grande regista come Park Chan-wook in JSA, Mr. Vendetta, Lady Vendetta e Thirst; ha poi vinto premi in tutto il mondo, Cannes compresa, per la sua interpretazione di Le buone stelle - Broker di Kore-eda Hirokazu.

E poi c'è la collaborazione con Kim Ji-woon, che comprende titoli come Il buono, il matto, il cattivo e L'impero delle ombre.

Song e Kim sono poi tornati a collaborare anche in Cobweb, film che è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2023 e che non va confuso con l'omonimo horror con Lizzy Caplan, di cui vi mostriamo qui di seguito un trailer ufficiale originale con sottotitoli in inglese.

Cobweb è una bizzarra e dinamica commedia che vede Song nei panni di un regista che si chiama anche lui Kim e che è ossessionato dalla voglia di rendere perfetto il finale di un film che ha già completato. Vorrebbe rigirarlo, ma sul set le cose si complicano per via del caos generato generato da addetti alla censura che intervengono, dalle proteste di attori e produttori che non capiscono il significato del nuovo finale e dalla rivalità tra gli interpreti.

Il trailer che vi mostriamo è stato realizzato in occasione dell'imminente uscita del film negli USA, mentre al momento non ci sono notizie riguardo una distribuzione in sala o su piattaforma del film nel nostro paese.

Ecco il trailer e il poster di Cobweb: