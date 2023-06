Cobweb: il primo trailer ufficiale del film horror diretto dall'autore della serie Marianne

News Cinema

Ecco le prime immagini del nuovo lavoro del francese Samuel Bodin, suo primo lungo per il cinema, interpretato da Lizzy Caplan.

Samuel Bodin è un giovane regista francese che qualche anno fa, nel 2019, si è fatto conoscere in tutto il mondo con una serie horror diffusa in streaming su Netflix intitolata Marianne, otto episodi che raccontano la storia di una celebre scrittrice di romanzi nell'orrorre che, tornata nella sua città natale,deve gare i conti con uno spirito malvagio che la perseguita da tempo in sogno e che inizia a scatenare il caos nel mondo reale.

Ora Bodin torna a far parlare di sé con Cobweb, che è il suo primo lungometraggio cinematografico, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer ufficiale originale.

Sceneggiato da Chris Thomas Devlin, già coinvolto nel copione del Non aprite quella porta di David Blue Garcia (in streaming su Netflix anche questo, che con questa sua sceneggiatura era entrato nella Black List del 2028, Cobweb racconta la storia di Peter, un bambino di otto anni tormentato da un misterioso e costante picchiettio proveniente dall'interno della parete della sua camera da letto. I suoi genitori insistono, in maniera un po' inquietante, nel dire che tutto è frutto della sua immaginazione. Dino a che Peter inizia a pensare che la mamma e il papà gli nascondano un terribile segreto...

Nel cast del film c'è un'attrice molto brava e molto sottovalutata come Lizzy Caplan (la mamma), affiancata da Antony Starr (il papà), Woody Norman (Peter) e Cleopatra Coleman (la maestra del bambino).

Ecco il trailer ufficiale originale di Cobweb.