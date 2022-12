Cinque film in streaming tra i migliori di Woody Allen

News Cinema

L'autore newyorkese, impegnato col suo ultimo film ambientato a Parigi, celebra oggi 87 anni. Questi i suoi film in streaming a nostro avviso tra i più meritevoli di essere rivisti.

Compie oggi 87 anni Woody Allen, autore che a partire dalla fine degli anni ‘60 ci ha regalato alcuni dei capolavori più importanti della storia del cinema contemporaneo. Capace di scrivere sceneggiature innovative, personali e perfette nel fondere commedia e dramma, Allen ha in qualche modo plasmato il concetto di cinema d’autore americano. Ecco i cinque film in streaming con cui intendiamo rendergli omaggio, ricordando però che purtroppo mancano all’appello delle piattaforme italiane titoli di valore assoluto come Zelig (1983) o Crimini e misfatti (1989), i quali sarebbero certamente entrati nella selezione. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming di Woody Allen

Io e Annie (1977)

Io e Annie: Il trailer originale

La commedia dolceamara che cambia la storia del genere. Allen mescola con audacia mai vista in precedenza piani temporali, toni, stili di messa in scena e addirittura un inserto animato. Il tutto per raccontare una storia d’amore unica, frizzante e malinconica. E la sua musa che non poteva che essere Diane Keaton, alla sua prova più leggera e poetica. Io e Annie vince l’Oscar per film, regia, attrice protagonista e sceneggiatura originale. Con un finale a suo modo straziante e momenti di verità assoluta sulle relazioni interpersonali. Film indimenticabile. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Manhattan (1979)

Il bianco e nero del grande Gordon Willis consegna alla storia del cinema una dissertazione sul rapporot di coppia profonda e stratificata, che vede ancora protagonisti Allen e la Keaton ma anche Meryl Streep a supporto. Mariel Hemingway e la sceneggiatura si guadagnano la nomination all’Oscar, l'inquadratura del Queensboro Bridge e della panchina invece si guadagnano un posto d’onore nell’immaginario collettivo. Manhattan è uno dei titoli più famosi e celebrati di Allen, e giustamente: forma filmica e contenuto si sposano a formare un’opera corposa e affascinante. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Ombre e nebbia (1991)

Uno dei lungometraggi “dimenticati” di Woody Allen è al contrario uno dei nostri preferiti, se non il preferito in assoluto. Il bianco e nero di Carlo Di Palma che rimanda all’espressionismo tedesco, così come storia e personaggi, fanno di Ombre e nebbia un omaggio sentito e commovente a un’epoca complessa e dolorosa. Nel cast oltre a Mia Farrow anche Kathy Bates, Jodie Foster, John Malkovich, Madonna, John Cusack, Donald Pleasence. Ombre e nebbia contiene momenti di alta filosofia e grande visione di cinema. Con un finale poetico ed emozionante. Il meglio della visione cinefila di Allen. Disponibile su Apple Itunes.

Pallottole su Broadway (1994)

La finestra sul teatro non poteva che essere una riflessione sull’arte e l’ispirazione. Chazz Palminteri è un gangster autore e filosofo, John Cusack un commediografo in crisi, Dianne Wiest una star senza tempo, Jennifer Tilly la giovane svampita rampante. Pallottole su Broadway a tratti è scatenato, in altri momenti tenero e profondo. Un divertissement d’autore con enorme brio e una valanga di idee comiche. Sette nomination all’Oscar tra cui quella per la regia, statuetta alla Wiest. Un cult-movie. Disponibile su Amazon Prime Video.

Blue Jasmine (2013)

Woody Allen, Cate Blanchett, Sally hawkins, Michael Stuhlbarg e tutti quelli che partecipano a Blue Jasmine regalano al pubblico un omaggio più o meno consapevole al grande John Cassavetes. Una donna che perde progressivamente il contatto con la realtà, in seguito a una tragedia personale che la relega fuori dal proprio universo sociale. Un film allo stesso tempo fortemente alleniano sotto più di un punto di vista. Il miglior film dell’autore newyorkese da vent’anni a questa parte. Oscar come miglior attrice protagonista alla Blanchett, uno dei più meritati di sempre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes.