Ciné 2017: gli ospiti e le sorprese della settima edizione delle Giornate Estive di Cinema

A poco più di una settimana dall'apertura, prevista per il prossimo 4 luglio, Ciné - Giornate Estive di Cinema annuncia alcune importanti novità riguardanti la settima edizione, che, come da tradizione, si svolgerà a Riccione, fra il Palalzzo dei Congressi e Piazzale Ceccherini.

Promossa e sostenuta da ANICA in collaborazione con ANEC e ANEM, e prodotta ed organizzata da Cineventi, la manifestazione dell'industria cinematografica nazionale potrà contare innanzitutto su un parterre di ospiti illustri: registi e attori che presenteranno i film di cui saranno artefici e protagonisti durante la prossima stagione. Fausto Brizzi parlerà in anteprima del suo nuovo film Poveri ma ricchi 2, che uscirà a Natale per Warner Bros. Alla major è legato anche Terapia di coppia per amanti, di cui racconteranno qualcosa il regista Alessio Maria Federici e gli interpreti Ambra Angiolini e Pietro Sermonti. In rappresentanza del listino Medusa Film arriveranno Donato Carrisi - che presenterà il suo esordio nella regia La ragazza nella nebbia - e il duo comico formato da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, sempre alle prese con un'opera prima (Diversamente family). Insieme a loro saranno a Riccione Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e Max Tortora, protagonisti della nuova commedia di Carlo Vanzina Caccia al tesoro. Fra gli altri talent previsti, Neri Parenti e Massimo Boldi (che introdurranno Natale da Chef), Alessandro Gassmann con Il premio, Lillo (che è uno dei protagonisti di Nove lune e mezza di Michela Andreozzi), Paolo Ruffini (in rappresentanza del nuovo film di Natale Filmauro). Ci saranno infine Vinicio Marchioni e Anna Foglietta, che con i registi Matteo Botrugno e Daniele Coluccini presentaranno agli addetti ai lavori Il contagio.

Un appuntamento particolarmente atteso è quello con i CinéCiak d'Oro, riconoscimenti destinati alla commedia assegnati dalla rivista Ciak in una serata che si concluderà con una conversazione-spettacolo con uno dei premiati. Ci sarà inoltre spazio per le grandi anteprime con Atomica Bionda e Baby Driver. Da segnalare, infine, una serie di inziative per il pubblico, alcuni importanti convegni e la mostra fotografica "Mari di cinema" che inaugurerà domenica 2 luglio a Villa Mussolini e in cui sfilano una trentina di film dell’ultimo ventennio dalle location marinare fissati dall’obiettivo di molti dei più importanti fotografi di scena delle ultime generazioni.

Le convention delle distribuzioni, che presenteranno in anteprima i titoli della prossima stagione, prenderanno il via martedì 4 con The Walt Disney Company Italia, per proseguire mercoledì 5 con Universal Pictures, Adler, Notorious Pictures, Warner Bros, Videa, Koch Media e Ambi Media. Giovedì 6 luglio sarà la volta di 20th Century Fox, Cinema, M2 Pictures, Vision Distribution, Medusa, I Wonder Pictures, Lucky Red, per concludersi venerdì 8 con Eagle Pictures, Bim Distribuzionee 01 Distribution. Negli stessi giorni saranno inoltre presentati i reel di Distribuzione Indipendente, Distribuzione Cinema, Merlino Distribuzione, Officine Ubu, Rai Com, Twelve Entertainment, Altre Storie. Comingsoon.it sarà media partner di Ciné e seguirà quotidianamente le Giornate.