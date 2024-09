Chiara Iezzi al Procida Film Festival 2024: da Mare Fuori a una commedia romantica con Andy Garcia

News Cinema

Mentre sua sorella Paola, con cui ha formato nuovamente il duo Paola & Chiara, partecipa a X Factor 2024 in qualità di giudice, Chiara Iezzi si dedica alla recitazione. Ospite della 12ª edizione del Procida Film Festival, l'attrice ha incontrato il pubblico intervistata da Anna Falchi.

Al Procida Film Festival 2024 ci sono due importanti anniversari da festeggiare: il trentemnnale de Il postino, ultimo film interpretato da Massimo Troisi e ambientato proprio a Procida, e i 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, che la manifestazione cinematografica diretta da Beppe Convertini omaggia con una mostra fotografica intitolata "Caro Marcello" e allestita presso il Complesso conventuale di Santa Margherita Nuova. L'esposizione ci svela i diversi volti dell'attore, uomo schivo diventato suo malgrado un divo - anche per aver fatto coppia con Sophia Loren - ma disposto a mettersi in gioco soprattutto a teatro, prima di congedarsi prematuramente dalla vita a causa di una brutta malattia. A proposito della Loren, anche il Procida Film Festival si è unito ai festeggiamenti per i suoi 90 anni, e lo ha fatto con un video dedicato alla carriera dell'attrice introdotto da Anna Falchi, conduttrice della seconda serata della manifestazione.

All'interno della sala cinematografica Procida Hall, il pubblico ha fatto la conoscenza di Ivan Cotroneo e Vittoria Schisano, rispettivamente regista e attrice protagonista della serie Netflix La vita che volevi, che racconta la storia di una donna transgender di nome Gloria che è convinta di aver trovato la felicità. La vita che volevi è la prima serie italiana con una protagonista transgender, cosa che l’ha resa rivoluzionaria e gradita al pubblico.

Nell'ultima parte della terza serata del Procida Film Festival, ha conquistato il palco Chiara Iezzi, che con la sorella Paola ha fondato diversi anni fa il duo musicale Paola & Chiara, tornato di recente sulla ribalta grazie alla partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo. Se la popolarità del talent show X Factor sta portando fama e fortuna a Paola, che siede al tavolo della giuria, anche Chiara ha di che essere fiera, perché si è messa in gioco anche come attrice, frequentando una serie di corsi di recitazione e facendosi notare ad esempio nella terza e quarta stagione di Mare Fuori, dove ha interpretato la rigidissima madre di Giulia. Presto la vedremo nel film americano Under the stars, girato in Puglia e interpretato da Andy Garcia e Toni Collette.

Chiara ha fatto dunque il suo ingresso nel cinema dell’isola, non prima della proiezione di un video che riassume la sua carriera da attrice. Molto minuta e vestita di nero, la più grande delle sorelle Iezzi ha guardato con gioia il montato che terminava con le immagini di Under the stars. Anna Falchi, che in confronto a Chiara sembrava una valchiria, le ha chiesto di parlare del film. “Faccio la chef all'interno di una masseria in Puglia di cui è proprietario Andy Garcia” - ha risposto la cantante/attrice. "Il film è una commedia romantica ed è una coproduzione italo americana. Il personaggio di Garcia non si innamora della chef, quindi mi è andata male". Chiara narra poi dell'esperienza di recitare negli Stati Uniti: "Recitare è più o meno la stessa cosa ovunque, ovviamente quando sei in presenza di star molto importanti, vuoi semplicemente imparare tutto da loro. A ripensare ad esempio a Under the Stars, mi vengono i brividi anche adesso".

Verso fine serata, Anna Falchi ha fatto notare al pubblico in sala quanta purezza abbia conservato Chiara Iezzi, alla quale un palco incute sempre un po’ di timore. E infatti la cantante ha dichiarato: "Quando fai l’attore riesci sempre a nasconderti bene, perché hai un ruolo da impersonare, non devi essere te stesso e quindi è perfetto".

Uno dei primissimi lavori di Chiara è stata la serie Disney Alex & Co., dov'è stata, nella seconda stagione, Victoria Williams alias la madre di Linda. Dopodiché è arrivato, come già detto, Mare Fuori. Entrando in argomento, Chiara ha detto: “Ringrazio in particolare il regista Ivan Silvestrini perché è stato il primo che, nel 2014, mi ha offerto un ruolo da attrice accanto a Gianmarco Tognazzi in una serie un po’ distopica e particolare intitolata Under the Series".

Per la sua performance nella terza e nella quarta stagione di Mare Fuori, Chiara ha ricevuto il premio Filming Italy Venice Award. Sull’esperienza della favolosa serie, conclude l’incontro con il pubblico dicendo: "Ovviamente è stato bellissimo far parte della squadra di Mare Fuori, che è una serie importante, e quindi i riconoscimenti sono arrivati e io li ho accolti con grandissima gioia".