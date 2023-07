Buon compleanno Tom Cruise, ultimo grande divo di una Hollywood passata. Questi i suoi film che trovate in streaming

News Cinema

L'attore quattro volte candidato all'Oscar compie oggi 61 anni. Abbiamo selezionato per voi cinque grandi film in streaming in mezzo a una filmografia straordinaria.

Secondo molti, Steven Spielberg compreso, con Top Gun: Maverick ha salvato la distribuzione nelle sale cinematografiche. Il che è forse leggermente esagerato, ma ciò non toglie che il successo strabiliante del suo ultimo film abbia aiutato in maniera notevole l’industria americana e non soltanto. Questo è soltanto l'ennesimo trionfo di Tom Cruise, ultimo grande eroe di Hollywood. Stella del cinema d'intrattenimento o attore a tutto tondo? La critica si interroga da decenni a riguardo. Proviamo a risolvere la querelle adoperando un punto di vista diverso: se in quasi quarant’anni di carriera Cruise ha lavorato con registi del calibro di Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Michael Mann, Oliver Stone, Neil Jordan, Rob Reiner, Cameron Crowe, Paul Thomas Anderson, Robert Redford, Sydney Pollack, Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Steven Spielberg, Ridley Scott, James Mangold e last but not least Stanley Kubrick, qualcosa vorrà pur dire, no? Comunque sia, oggi Tom Cruise compie 61 anni e noi vogliamo rendergli doveroso maggio con i suoi film in streaming che amiamo maggiormente. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Tom Cruise

Nato il 4 luglio

Jerry Maguire

Eyes Wide Shut

Minority Report

Collateral

Nato il 4 luglio (1989)

Nato il quattro luglio: il trailer del film

La prima nomination all’Oscar arriva per Cruise grazie al ruolo di Ron Kovic, veterano che torna dal Vietnam paralizzato dalla cintola in giù. Nelle mani di Oliver Stone Nato il 4 luglio diventa un film sulla presa di coscienza di un uomo qualunque diviso tra amore per la patria e ideali traditi. Prova maiuscola del suo protagonista, appassionato e fisicamente capace di trasformarsi nelle mani dell’autore. Oscar per la regia e il montaggio, a Cruise la statuetta non sarebbe stata di certo uno scippo. Film che ha fatto epoca. Nel cast anche Tom Berenger e un magnifico Willem Dafoe. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Jerry Maguire (1996)

Impetuoso, romantico, idealista: Tom Cruise diventa protagonista perfetto per il tipo di cinema che Cameron Crowe sa fare al meglio. E infatti Jerry Maguire si trasforma nella commedia dell’anno, distrugge il botteghino americano e conquista la candidatura all’Oscar per il film, l’attore protagonista, quello a supporto (Cuba Gooding Jr. addirittura vince) e la sceneggiatura. Che dire su un film ispirato, appassionante e soprattutto sincero? Momenti di grande emozione e un finale da lacrimoni. Stavolta siamo sicuri: Tom l’Oscar lo avrebbe proprio meritato…Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix.

Eyes Wide Shut (1999)

Eyes Wide Shut: il trailer del film

Se ti chiama Stanley Kubrick a guidare uno dei suoi progetti maggiormente personali e affascinanti - e parliamo di Stanley Kubrick, sia chiaro - sai che l’impresa dovrà essere titanica. E infatti Tom Cruise trasporta Eyes Wide Shut dentro il suo labirinto ipnotico di personaggi, costumi, atmosfere, misteri, fascinazioni uniche. Film imperfetto? Chi se ne frega! Si tratta di un viaggio dentro l’ignoto della mente umana, del rapporto di coppia, della sessualità dell’individuo che si scontra con la società delle apparenze. Film straordinario. Irriverente, gelido e passionale. Ci mancherai per sempre Mr. Kubrick. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix.

Minority Report (2002)

Il primo film girato insieme a Steven Spielberg si presenta come uno dei più nichilisti e tormentati della carriera di entrambi. E non poteva essere altrimenti visto che si tratta di un adattamento da Philip K. Dick. Minority Report ci regala un futuro oscuro, violento e asfissiante, magnificamente messo in scena dal regista in maniera plumbea, quasi disperata. Cruise poi ripaga con una prova nervosa, avvincente, densissima. Successo di pubblico, ma la critica avrebbe dovuto trattarlo molto ma molto meglio. Siamo davvero dalle parti del capolavoro, senza dubbio il miglior film di fantascienza del nuovo millennio. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Collateral (2004)

Collateral: Il Trailer Ufficiale del Film

Il tutto in una notte firmato da Michael Mann non sarebbe stato minimamente la stessa cosa senza Tom Cruise. La precisione, fisica e psicologica, con cui interpreta il killer prezzolato si fa scena dopo scena brutale, disperata, emozionante. Perfetto contraltare un Jamie Foxx fragile e sentito. Collateral diventa il film d’azione e tensione capace di ispirare una generazione di cinefili, un duello umano di potenza emotiva ed espressiva inarrivabile. Los Angeles non è mai stata talmente bella e pericolosa. Il capolavoro del regista e forse anche dell’attore. Indiscutibile. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.