Buon compleanno Paul Verhoeven: ecco i migliori film in streaming di un autore iconoclasta e trasgressore

News Cinema

Il regista di RoboCop e Basic Instinct compie oggi 84 anni. Cinque titoli in streaming per ripercorrere la sua carriera all'insegna della provocazione.

Compie oggi 84 anni il regista olandese Paul Verhoeven, uno dei pochi cineasti che hanno saputo giocare con l’industria del cinema americano a proprio piacimento. Fin dalla seconda metà degli anni ‘80 infatti Verhoeven ha sfruttato il cinema di genere per scioccare, scandalizzare, rompere le barriere della censura e del perbenismo bacchettone. Talvolta ha subito cocenti batoste da parte della critica e del pubblico, ma come dimostrano i film in streaming scelti per rendergli omaggio, è anche riuscito a togliersi alcune grosse soddisfazioni, almeno per quanto riguarda il successo presso il grande pubblico. Eccovi dunque il meglio del cinema sfrontato e iconoclasta di Paul Verhoeven. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming diretti da Paul Verhoeven

RoboCop

Atto di forza

Basic Instinct

Starship Troopers - Fanteria dello spazio

Elle

RoboCop (1987)

Uno dei film più discussi e violenti degli anni ‘80 è un thriller di fantascienza che possiede vari livelli di lettura, un prodotto dall’anima conservatrice che mette in scena con estremo realismo - di genere, s’intende… - il rapporto tra forze dell’ordine e cittadini. Peter Weller è un RoboCop roccioso e monocorde, esattamente come doveva essere il personaggio automatizzato. grandi effetti speciali e un discorso di sottofondo socio-economico durissimo da digerire. Un classico. Disponibile su Apple Itunes.

Atto di forza (1990)

Atto di forza: Il Trailer Ufficiale del Film

Arnold Schwarzenegger, Michael Ironside, Rachel Ticotin e una Sharon Stone alle prime esperienze mainstream sono protagonisti di questo adattamento dal budget maestoso del grande Philip. K. Dick. Atto di forza continua il discorso di Verhoeven iniziato con il film precedente, ma lo relega ancor più a fondo dentro il sistema hollywoodiano. Effetti speciali mastodontici e un finale coi fiocchi per un film a tratti disturbante, che propone grandissimo spettacolo sci-fi ma assolutamente non superficiale o scontato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.

Basic Instinct (1992)

Basic Instinct: Il Trailer Ufficiale della nuova versione restaurata in 4K Film - HD

Il thriller erotico che ha scandalizzato - ma anche esaltato - una generazione di appassionati di cinema di genere. Messa in scena pacchiana e scintillante, montaggio adrenalinico, personaggi dalla psicologia contorta e la famosa scena dell’interrogatorio dove tutto viene mostrato, molto più che raccontato. Sharon Stone viene elevata a diva peccatrice, e meritatamente. Michael Douglas sta al gioco col suo charme malandrino e seducente. Basic Instinct conquista il botteghino, inorridisce la critica, scuote le coscienze. Insomma, puro Verhoeven…Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes.

Starship Troopers - Fanteria dello spazio (1997)

Forse il miglior film di Paul Verhoeven a Hollywood. Anzi, senza forse. Adattamento cinematografico del romanzo di culto di Robert H. Heinlein, Starship Troopers mette in scena un futuro militarizzato e autoritario, dove i giovani vengono mandati al macello contenti e decerebrati. Effetti speciali mozzafiato, violenza parossistica e alieni terribili per un prodotto di fortissimo impatto visivo e mentale, che testa lo spettatore e le sue capacità di distinguere giusto da sbagliato. Nel cast Dina Meyers e Neil Patrick Harris. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Disney +.

Elle (2016)

Primo film francese per Verhoeven, che mette al servizio della grande Isabelle Huppert un personaggio di ambiguità e insieme forza cinematografica inusitati. Elle si regge totalmente o quasi sulle spalle della prova straordinaria dell’attrice, che vince il Golden Globe e sfiora l’Oscar. Un film psicologicamente radicale, con alcune scene veramente ostiche. L’ambiguità delle idee messe in scena si fa però assolutamente salutare, Verhoeven è sempre qui a bastonarci, a costringerci a pensare a ciò che stiamo vedendo. E questo film lo fa in pieno…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Rai Play, NOW.