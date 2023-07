Bruce Lee: a 50 anni dalla scomparsa ricordiamolo con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

la leggenda del cinema di arti marziali moriva il 20 luglio 1973. Ecco quattro dei suoi grandi film in streaming per rendergli affettuoso omaggio.

Il 20 luglio 1973 moriva a soli 32 anni il grande Bruce Lee. Per ricordare questa leggenda del cinema d'azione e arti marziali nel cinquantesimo anniversario della sua scomparsa vi riproponiamo i suoi film in streaming di maggior successo. Come sempre buona lettura.

I film in streaming che vedono protagonista Bruce Lee

Dalla Cina con furore

L'urlo di Chen terrorizza anche l’occidente

I 3 dell’operazione Drago

L’ultimo combattimento di Chen

Dalla Cina con furore (1972)

Il primo grande successo internazionale di Bruce Lee determina le coordinate di tutti i suoi film futuri. Diretto da Lo Wei, Dalla Cina con furore è ambientato nella Shanghai del 1910 e vede un Lee scatenato per fermare l’avanzata dello “straniero” nel suo Paese. Un film che sbanca i botteghini di Hong Kong prima di arrivare in Occidente. L’impatto culturale è notevole, e la leggenda del Re delle arti marziali si afferma fuori dai confini asiatici. Oggetto di culto ancora oggi. Disponibile su Rai Play, NOW.

L'urlo di Chen terrorizza anche l’occidente (1972)

Bruce Lee passa dietro la macchina da presa e alla produzione con la sua società Concord. Ambientato quasi interamente a Roma, L'urlo di Chen terrorizza anche l'occidente vede il mitico duello finale con Chuck Norris dentro le mura del Colosseo. Momenti di grande cinema di arti marziali per un film barocco, scatenato e assolutamente avvincente. Da non mancare per gli amanti di questa icona. Disponibile su NOW.

I 3 dell’operazione Drago (1973)

Il film action diretto da Robert Clouse segna il definitivo trionfo di Bruce Lee in Occidente. Basta pensare che I 3 dell’operazione Drago incassa circa 400 milioni di dollari in tutto il mondo, l’equivalente di 2 miliardi di dollari oggi. Roba da Avengers e Avatar, tanto per capirci. Molto probabilmente il suo film migliore, un equilibrio notevole tra storia, personaggi e ovviamente momenti di arti marziali esaltanti. Ultimo lungometraggio completato da Lee prima di morire. Purtroppo non riuscì mai a vederlo…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

L’ultimo combattimento di Chen (1978)

Ancora Robert Clouse adopera tre sequenze girate a Bruce Lee per un altro film e lo sostituisce poi con sosia e stunt-man per il resto. Poco importa, il mito resiste ancora all'usura degli anni e dell’oblio. L’ultimo combattimento di Chen continua ad appassionare il pubblico e ottiene un più che discreto successo di pubblico. Nel cast anche Colleen Camp e il premio Oscar Gig Young. Potere della Settima Arte…Disponibile su Amazon Prime Video, NOW.