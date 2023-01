Bif&st 2023: i vincitori dei premi The Best of the Year, a Jafar Panahi il Premio Fellini

News Cinema

Sono già stati resi noti i destinatari dei Premi della sezione del Bari International Film Festival ItaliaFilmFest/The Best of the Year. Fra questi Jafar Panahi, vincitore del Premio Fellini.

Si svolgerà dal 24 marzo al 1° aprile l'edizione 2023 del Bari International Film Festival e, anche se mancano due mesi, la manifestazione cinematografica diretta da Felice Laudadio e che ha il suo Presidente nella regista tedesca Margarethe Von Trotta ha già decretato i vincitori dei premi destinati alla sezione ItaliaFilmFest/The Best of the Year, che verranno consegnati la sera al Teatro Petruzzelli.

Fra i riconoscimenti, molto importante è il Premio Fellini, che verrà assegnato, purtroppo solo virtualmente, al regista iraniano Jafar Panahi, arrestato lo scorso 18 luglio e condannato a 6 anni di carcere. Il Bif&st ne chiederà la scarcerazione, e chissà che non trovi il modo di far rivedere al suo pubblico Gli orsi non esistono, che è l'ultimo film di Panahi.

Gli orsi non esistono: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Gli altri premi della sezione ItaliaFilmFest/The Best of the Year del Bif&st

Ecco chi sono i destinatari degli altri premi della sezione ItaliaFilmFest/The Best of the Year, assegnati, come sempre, ai protagonisti del cinema italiano durante il Bari International Film Festival 2023:

Il film più premiato è Ti mangio il cuore, seguito da Nostalgia, Esterno Notte, Siccità di Paolo Virzì e L’Ombra di Caravaggio.