Biancaneve, anteprima in sordina a Los Angeles per ripararsi dalle polemiche

Il 20 marzo sarà al cinema il remake dal vero del Biancaneve disneyano: la quantità di polemiche che l'hanno accompagnato spinge però la Disney a una promozione più ridotta in patria.

Variety ha scoperto che la Disney ha ridotto la promozione americana di Biancaneve, il remake del classico animato, in uscita il 20 marzo anche nelle nostre sale. Il film di Marc Webb con Rachel Zegler e Gal Gadot è diventato infatti, sin dalla lavorazione, un magnete di polemiche per varie ragioni, così il red carpet a Hollywood del 15 marzo sarà in sordina, accompagnato solo da fotografi e una troupe video della stessa Disney, senza giornalisti. Ma quali sono state le polemiche che ora rendono "bollente" una storia così innocua come Biancaneve? Leggi anche B iancaneve, annunciate le voci italiane, due video con una nuova canzone e il backstage

Biancaneve, il remake difficile del classico animato Disney