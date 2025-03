Biancaneve, annunciate le voci italiane, due video con una nuova canzone e il backstage

News Cinema

Dal 20 marzo arriva al cinema Biancaneve, remake dal vero del classico animato Disney: Serena Rossi doppia la Regina Cattiva, Eleonora Segaluscio è Biancaneve. Ecco l'elenco completo delle voci italiane. Sono stati inoltre pubblicati due video in italiano: un estratto della canzone "Aspetto un desiderio" e un backstage.

Dal 20 marzo sarà al cinema Biancaneve, remake dal vero di Biancaneve e i sette nani del 1937: a interpretarlo Rachel Zegler e Gal Gadot, che nella versione italiana avranno per le canzoni l'interpretazione di Eleonora Segaluscio e Serena Rossi. La Disney ha inviato inoltre un elenco completo delle voci italiane nel film di Marc Webb. Sono stati inoltre pubblicati due nuovi video: uno con l'estratto della nuova canzone "Aspetto un desiderio" (già su Spotify) e un altro con un backstage veloce della lavorazione, concentrato sull'eredità del grande classico. Lo vedete qui in basso.



Biancaneve: Eredità: Video Dietro le Quinte del Film - HD

Biancaneve, rivelate le voci italiane del remake