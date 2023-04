Beau ha paura, Joaquin Phoenix: "Non fatevi di funghi prima di vederlo!"

News Cinema

Joaquin Phoenix, protagonista di Beau ha paura, ha saputo che nei college americani è in corso una "challenge" per affrontare la visione del bizzarro film di Ari Aster. Ma lui la sconsiglia vivamente...

Sembra chiaro che Beau ha paura di Ari Aster, commedia visionaria horror con Joaquin Phoenix dal 27 aprile al cinema, sia un'esperienza davvero fuori dai canoni e difficilmente incasellabile: il mito in rete è già partito, e Phoenix stesso ha saputo che nei college ci si sta organizzando per vedere il film dopo aver assunto funghi allucinogeni. Joaquin ha affidato alla rivista Fandango un appello sornione e divertito... Leggi anche Joaquin Phoenix è svenuto durante un ciak di Beau ha paura: "È stato poetico" dice il regista Ari Aster

Joaquin Phoenix sconsiglia di vedere Beau ha paura dopo aver assunto droghe

"Storia del viaggio di un paranoide per tornare a casa dalla mamma", Beau ha paura di Ari Aster si presenta da subito come un film allucinante, e nel caso lo si voglia rendere anche allucinogeno, assumendo droghe prima di guardarlo, Joaquin Phoenix ha qualcosa da dire in merito, ma non è un appello serio come può sembrare. Un personaggio fuori dalle righe come lui non può di certo permetterselo...

Uno che va al college mi ha detto c'era un'idea tra i suoi amici, una challenge di prendere funghi allucinogeni e poi andare a vedere questo film. E volevo cogliere l'occasione per un annuncio pubblico: non prendete funghi prima di vedere questo cazzo di film! Ma se lo fate, filmatevi. Però non fatelo.