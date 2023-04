Joaquin Phoenix è svenuto durante un ciak di Beau ha paura: "È stato poetico" dice il regista Ari Aster

News Cinema

Uscirà al cinema il 27 aprile il nuovo film diretto da Ari Aster con Joaquin Phoenix. Ad una anteprima a sorpresa di Beau ha paura, organizzata come un pesce d'aprile, il regista ha raccontato al pubblico un episodio accaduto nel corso delle riprese.

Innanzittutto, è stato fatto un buon pesce d'aprile agli spettatori del cinema Alamo Drafthouse di New York che avevano acquistato il biglietto per vedere Midsommar. Con le luci accese in sala e poco prima che iniziasse il film, il regista Ari Aster si è presentato davanti al pubblico dicendo "è meglio che andiate in bagno, perché il film che state per vedere dura tre ore", annunciando così che avrebbero visto a sorpresa in anteprima, tre settimane prima dell'uscita effettiva nei cinema americani, Beau ha paura. Non che Midsommar fosse di tanto più corto, con una durata di 2h28min, ma il genere è sempre quello del cosidetto "elevated horror" in cui Aster eccelle.

Dopo aver diretto Hereditary e Midsommar, il regista è ora in tour promozionale per questo suo terzo film. Al termine della proiezione di Beau ha paura, ha risposto a una serie di domande postegli nientemeno che da Emma Stone, anche lei apparsa a sorpresa. Lo stesso protagonista del film Joaquin Phoenix si è mostrato davanti agli spettatori prima dell'inizio, senza però proferire parola.

Joaquin Phoenix collassato sul set: il racconto del regista di Beau ha paura

Beau ha paura segue la storia di un uomo estremamente paranoico che ha un tormentato rapporto con la madre. Quando gli arriva notizia che quest'ultima sia deceduta, intraprende un lungo viaggio per tornare verso casa, durante il quale dovrà affrontare varie e assurde minacce soprannaturali.

All'incontro con il pubblico, Ari Aster ha ricordato un episodio delle riprese del film in cui Joaquin Phonenix ha perso i sensi mentre recitava una scena con Patti LuPone nel ruolo di sua madre. Il regista spiega che l'attore era inquadrato parzialmente di spalle, perché in quel momento il primo piano era a favore dell'attrice.

Stavamo girando una scena molto intensa per Patti e la camera era su di lei, non su di lui il quale, però, a un certo punto cade fuori dall'inquadratura. Mi sono incazzato perché era un buon ciak. Non capivo cosa stesse succedendo, così sono andato a vedere, ho girato l'angolo e ho visto che era collassato per terra.



Ho capito che era qualcosa di serio, perché lasciava che la gente accorsa lo toccasse, gli stesse vicino e lui lo permetteva. Il punto è che è svenuto per una intensa ripresa su qualcun altro, mentre non era inquadrato ed era lì soltanto per aiutare l'altra performance, ma era così tanto coinvolto da collassare. Lo trovo molto poetico che sia collassato durante il ciak di qualcun altro.