BCT Festival del cinema e della televisione di Benevento: presentata l'edizione 2025

Dal 24 al 29 giugno 2025, Benevento ospiterà la nona edizione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Presentato oggi il programma completo dell'edizione 2025.

Oggi, martedì 17 giugno, è stato presentato il programma completo della IX edizione di BCT - Festival Nazionale del Cinema e Televisione Città di Benevento, che si terrà dal 24 al 29 giugno 2025 nella città campana, con la direzione di Antonio Frascadore, ideatore della kermesse. Sei giorni all’insegna del cinema, della televisione e dell’intrattenimento, con un programma ricco di incontri, anteprime, proiezioni ed eventi speciali che coinvolgeranno il cuore della città e, in particolare, le splendide cornici di Piazza Roma, Piazza Federico Torre e dell’Arco di Traiano. Un appuntamento che da sempre unisce e celebra il mondo del grande e del piccolo schermo. Protagonisti saranno gli attori più acclamati e apprezzati sia dal pubblico che dalla critica, e i personaggi più amati del mondo della televisione, pronti a condividere momenti unici e storie inedite.

Un evento speciale dedicato al grande cinema aprirà il festival martedì 24 giugno: nella suggestiva cornice del Teatro Romano andrà in scena lo spettacolo The Music of Legends, un omaggio a tre giganti della musica per il cinema: Hans Zimmer, John Williams e Alan Silvestri. Un viaggio emozionante attraverso le colonne sonore che hanno segnato la storia del grande schermo, interpretato dalla straordinaria Orchestra Filarmonica di Benevento e arricchito dalla voce narrante di Celeste Dalla Porta, attrice rivelazione e protagonista di Parthenope, l’ultimo capolavoro di Paolo Sorrentino. The Music of Legends guiderà il pubblico in un percorso tra ricordi, emozioni e melodie indimenticabili, per rivivere le scene più iconiche del cinema contemporaneo. La regia e i testi dello spettacolo sono firmati da Antonio Frascadore, con la direzione dell’orchestra affidata al Maestro Marco Attura.

Mercoledì 25 giugno si accenderanno i riflettori a Piazza Roma con il primo grande ospite internazionale: James Franco. Attore, regista, produttore, scrittore e insegnante statunitense, Franco è uno degli interpreti più celebri e versatili del panorama cinematografico internazionale. La sua carriera spazia tra commedie e drammi amati da pubblico e critica, come la trilogia di Spider-Man diretta da Sam Raimi, Milk, Pineapple Express, 127 ore — che gli è valsa una candidatura agli Oscar — Il grande e potente Oz, L'alba del Pianeta delle Scimmie, Spring Breakers, The Interview, fino all’ultimo Hey Joe, film diretto da Claudio Giovannesi e ambientato a Napoli.

Presso l’Arco di Traiano, Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito, i giovani protagonisti di Hanno ucciso l’uomo ragno - La leggendaria storia degli 883, incontreranno il pubblico per parlare della serie televisiva tra le più apprezzate della stagione, vincitrice del Nastro d’Argento come Migliore Serie Commedia dell’anno. In Piazza Federico Torre, appuntamento con Carolina Benvenga, conduttrice, attrice e cantante amatissima dai più piccoli, volto noto di programmi di successo come La posta di YoYo e Tiggì Gulp. Con la sua energia travolgente e spontaneità, ha saputo conquistare anche il web, dove i suoi video musicali per bambini collezionano milioni di visualizzazioni. A seguire, gli attori partenopei Giovanni Esposito e Susy Del Giudice, coppia sia nella vita che nel lavoro e tra le più amate dal pubblico, parleranno del film Nero, presentato al Torino Film Festival e candidato ai Nastri d’Argento. Una storia ai margini della società, tra redenzione e poesia, che li vede protagonisti e segna anche il debutto alla regia di Esposito. Il film verrà proiettato al termine dell’incontro.

Giovedì 26 giugno, Anna Foglietta, sarà protagonista in Piazza Roma della pièce teatrale Io non torno a casa, scritta e diretta da Antonio Frascadore e prodotta dall’Università degli Studi del Sannio e dal BCT Festival. In occasione degli ottant’anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, lo spettacolo racconterà uno degli eventi più significativi della storia attraverso testi, immagini, video e la voce narrante di una grande interprete, da sempre vicina a cause sociali e umanitarie e in prima linea nelle battaglie per i diritti civili. In Piazza Santa Sofia, appuntamento con una delle attrici più note e socialmente impegnate del cinema e della televisione, Vittoria Puccini, che presenterà in anteprima il suo nuovo film Incanto, insieme al regista Pier Paolo Paganelli.

In Piazza Federico Torre, il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi parlerà del successo del programma di approfondimento Quarto Grado, di cui è alla guida da oltre dieci anni, dedicato ai grandi gialli e ai casi irrisolti o risolti tra mille interrogativi della cronaca. A Gianluigi Nuzzi verrà inoltre consegnato il Premio Donatella Raffai per la Tv, nato per ricordare la conduttrice, autrice e regista televisiva (1943 - 2022), amatissima dal pubblico per aver legato il suo nome alla nascita e al successo del programma Chi l’ha visto?. Il premio viene assegnato annualmente a personaggi che si sono distinti nella tv italiana a vario titolo, contribuendo a realizzare programmi di qualità e di successo. Da quest’anno il premio entra a far parte del BCT Festival.

Venerdì 27 giugno, a Piazza Roma, Marco Giallini, attore di grande talento e versatilità, ripercorrerà la sua lunga carriera attraverso i ruoli che lo hanno reso celebre. Reduce dal successo del film campione d’incassi FolleMente, Giallini è stato recentemente protagonista anche sul piccolo schermo con la serie A.C.A.B e la sesta stagione di Rocco Schiavone, ispirata ai romanzi di Antonio Manzini, dove interpreta l’iconico vicequestore della Polizia di Stato. È inoltre noto per aver preso parte a film e serie diventati cult, come Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud e Romanzo criminale.

Nella cornice dell’Arco di Traiano sarà la volta di Diego Bianchi, nome di riferimento nel panorama del giornalismo e della satira televisiva italiana. Conosciuto dal grande pubblico come Zoro, è il conduttore di programmi di punta come Propaganda Live, trasmissione che ha rivoluzionato il modo di fare informazione grazie a un mix di approfondimento, ironia e impegno sociale. A seguire, riflettori puntati su Caner Sahin, Yusuf Cim e Feyza Sevil Gungor, protagonisti di Tradimento, la soap opera turca che, tra segreti, relazioni e bugie, ha conquistato il cuore degli italiani. Infine, le risate non mancheranno a Piazza Federico Torre, dove il comico torinese Federico Basso, vincitore della quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori, salirà sul palco per un imperdibile incontro dedicato al cabaret e alla stand-up comedy.

Sabato 28 giugno, a Piazza Roma, uno dei personaggi che ha segnato la storia della televisione italiana incontrerà una delle figure più discusse degli ultimi anni: Piero Chiambretti, conduttore e autore noto per il suo stile graffiante, ironico e fuori dagli schemi, dialogherà con Francesca Pascale, imprenditrice e attivista per i diritti civili, spesso al centro dell’attenzione mediatica per le sue scelte personali e le sue battaglie politiche. Un incontro irriverente e senza filtri, tra televisione, costume, società e attualità, che promette di sorprendere il pubblico. In programma a Piazza Santa Sofia l’incontro con Francesca Chillemi, uno dei volti più familiari e amati della tv, protagonista di serie di successo come Che Dio ci aiuti e Viola come il mare, che racconterà il suo percorso personale e artistico, la sua carriera tra talento e bellezza. A seguire, Brenda Lodigiani, comica, conduttrice e attrice, tra le più apprezzate del panorama televisivo italiano, che, dopo il grande successo ottenuto con le sue ormai celebri imitazioni nel programma GialappaShow, a settembre farà il suo ingresso su Real Time alla conduzione dello show più dolce della tv, Bake Off Italia. Un incontro per parlare di conduzione tv e comicità al femminile, al quale prenderà parte anche Gesualdo Vercio, VP Programming Warner Bros. Discovery.

Due gli appuntamenti in Piazza Federico Torre, a cominciare da quello con Sabrina Nobile, conduttrice televisiva conosciuta al grande pubblico come inviata del programma Le Iene che presenterà il suo nuovo libro Smettere Bea. Sarà poi il turno di Nicoletta Romanoff che, in collaborazione con Libreria Ubik, presenterà il suo primo libro Come il tralcio alla vite, in cui con coraggio racconta la sua storia, aprendo le porte della sua vita e accompagnando il lettore lungo un sentiero fatto di ferite, scelte, perdite e sorprese, ma anche di speranza, fede e amore. Lo stesso giorno, a Palazzo San Domenico, il regista Francesco Cordio riceverà il Premio Speciale “Valentina Pedicini” per il suo documentario Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta, il racconto intimo e musicale di tre artisti — Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè — e della loro amicizia. Un percorso che intreccia le storie delle loro canzoni, l'impegno sociale, il piacere di raccontarsi attraverso la musica e di condividere un pezzo di vita insieme.

Domenica 30 giugno si chiuderà in bellezza a Piazza Roma con i The Jackal, che presenteranno Pesci piccoli 2, la nuova stagione della serie che li vede protagonisti. Una surreale dramedy che, pur mantenendo l’inconfondibile ironia del collettivo, alterna comicità a momenti di sincera introspezione. Adriano Giannini, tra le personalità più amate del cinema italiano, presenterà a Piazza Santa Sofia il suo primo libro per bambini, Piro, accompagnato da Erika De Pieri che ne ha curato le splendide illustrazioni: una storia delicata e profonda, che invita piccoli lettori e famiglie a intraprendere un viaggio tra sogni, avventure e coraggio.

A seguire, salirà sul palco una vera e propria icona del panorama italiano e internazionale: Ornella Muti. Attrice amatissima, ha attraversato oltre cinque decenni di cinema con eleganza, carisma e versatilità, lavorando con grandi maestri come Mario Monicelli (Romanzo popolare), Dino Risi (La stanza del vescovo), Marco Ferreri (Storie di ordinaria follia), Woody Allen (To Rome with Love) e molti altri. Dalla commedia all’autore, ha incarnato personaggi memorabili che hanno lasciato un segno nell’immaginario collettivo. Di recente le è stato assegnato il David Speciale nel corso della 70a edizione dei David di Donatello, a riconoscimento di una carriera straordinaria e ancora amatissima dal pubblico. In Piazza Federico Torre, verranno premiate le opere in concorso, seguite da un incontro speciale con i talenti sanniti che si sono distinti nel panorama cinematografico e televisivo: il regista Valerio Vestoso, gli attori Angelo Spagnoletti, Alessandro Orrei e il fotografo e regista di videoclip Attilio Cusani.