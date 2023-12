Baywatch, Zac Efron confessa che l'allenamento rigoroso ha avuto un impatto negativo sulla sua vita

News Cinema

Zac Efron si è sottoposto ad un duro allenamento per Baywatch e ricorda l'impatto negativo di quello sforzo su corpo e mente.

Far parte del cast di Baywatch ha avuto anche alcuni aspetti negativi per Zac Efron. Diventato famoso grazie alla trilogia di film di High School Musical, l’attore negli anni ha coltivato sempre più la sua presenza nel mondo dello spettacolo e nel 2017 è riapparso al cinema in costume da bagno per Baywatch. Nel mezzo, però, ha collezionato esperienze significative per la sua carriera recitando in 17 Again – Ritorno al liceo, Ho cercato il tuo nome, Cattivi vicini, Nonno scatenato e più di recente è apparso in The Greatest Showman, Firestarter, Una birra al fronte e The Iron Claw.



Baywatch: Nuovissimo trailer italiano - HD

Baywatch, Zac Efron ricorda l’impatto dell’allenamento rigoroso per il film su corpo e mente

Il film di Baywatch è basato sull’omonima serie televisiva che ha segnato il mondo dello spettacolo verso la fine degli Anni ’80. Oltre a Zac Efron, il cast ha coinvolto anche Dwayne Johnson e Alexandra Daddario. Già quest’ultima, non molto tempo fa, ha raccontato di come il film abbia in realtà avuto un effetto negativo sulla propria carriera. Anche Zac Efron ha ammesso che quel periodo della sua vita non è stato semplice da affrontare, soprattutto a causa del duro allenamento fisico in vista del film dove interpreta un ex olimpionico. Intervistato nel 2022 da Men’s Health, Zac Efron ha rivelato qualche dettaglio in più in merito al rigoroso allenamento per un fisico a prova di Hollywood, che ha avuto un impatto negativo sulla sua vita.

Quel look da Baywatch, non so se sia davvero realizzabile. C’è semplicemente troppa poca acqua nella pelle. Sembra finto, come frutto di CGI. E per ottenerlo è stato necessario il Lasix, un potente diuretico. Quindi non lo faccio se non è necessario. Preferisco di gran lunga avere un extra di grasso corporeo. Ho iniziato a soffrire d’insonnia e sono caduto in una brutta depressione per molto tempo. Qualcosa in quell’esperienza mi ha scottato. Ho avuto davvero difficoltà a riposizionarmi dopo. Alla fine hanno attribuito il problema al fatto che prendessi troppi diuretici lugo il percorso per troppo tempo e che mi hanno destabilizzato.