Bari International Film Festival 2024: nel segno di Bellocchio, Garrone, Todd Haynes, Favino, Michael Caine

È stato presentato il programma del Bari International Film Festival 2024. La quindicesima edizione, in programma dal 16 al 23 marzo, renderà omaggio a Bellocchio, premierà Garrone, ospiterà anteprime internazionali e masterclass.

La quindicesima edizione del Bari International Film Festival, o più semplicemente Bif&st, si svolgerà dal 16 al 23 marzo 2024 a Bari e sarà diretta ancora una volta da Felice Laudadio. Il programma prevede ben 130 eventi, tra proiezioni, incontri, masterclass, laboratori e conferenze stampa, e se il Teatro Petruzzelli ospiterà le Anteprime internazionali, i titoli della sezione Panorama Internazionale e l'ItaliaFilmFest/The Best of the Year, Il Salone Margherita sarà il luogo delle conferenze stampa . Ogni sera verrà assegnato, al Petruzzelli, il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence e a riceverlo sarà Matteo Garrone, che, il 17 marzo, stringerà fra le mani anche il premio Mario Monicelli come miglior regista per Io Capitano.

Tra i premiati del Bif&st 2024 ci saranno inoltre Sergio Rubini, Luca Bigazzi, Andrea Farri, Paola Cortellesi, Giorgio Diritti, Francesca Calvelli e Stefano Mariotti, Barbora Bobulova, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino. Il grande protagonista di quest'anno sarà però Marco Bellocchio, al quale il festival rende omaggio con La storia, la memoria. Tributo a Marco Bellocchio: 16 i film che verranno presentati, due al giorno, al Teatro Kursaal. Fra uno e l'altro, Bellocchio, affiancato dal critico Enrico Magrelli, interverrà per raccontare al pubblico il suo lavoro di sceneggiatore, regista e produttore.

Bif&st 2024: i film della quindicesima edizione

Scendendo nel dettaglio, i film della sezione non competitiva Anteprime Internazionali sono 8, eccone alcuni:

May December , di Todd Haynes

, di The Movie Teller di Lone Scherfig

di Another End di Piero Messina

di Une affaire d’honneur di Vincent Perez

di The Great Escaper di Oliver Parker

di Gloria! di Margherita Vicario

Ed ecco i titoli di Panorama Internazionale:

Je verrai toujours vos visages di Jeanne Herry

di Retour en Alexandrie di Tamer Ruggli

di Gondola di Veit Helmer

di Sous le tapis di Camille Japy

di Calladita di Miguel Faus presentato da Steven Soderbergh

di presentato da The G di Karl R. Hearne

di Body Odyssey di Grazia Tricarico

di Natasha’s Dance di Jos Stelling

di El salto di Benito Zambrano

di La tartaruga di Fabrizio Nardocci

di Stella. Ein leben di Kilian Riedhof

Accanto all’ItaliaFilmFest/The Best of the Year, con film come C'è ancora domani, Io Capitano, Lubo, Rapito, Il sol dell'avvenire, Comandante e Mi fanno male i capelli, c'è la Sezione ItaliaFilmFest/Nuovo Cinema Italiano. Anche qui i titoli sono 8:

La seconda vita di Vito Palmieri

di Zamora di Neri Marcorè

di La casa di Ninetta di Lina Sastri

di Sottocoperta di Simona Cocozza

di Gli agnelli possono pascolare in pace di Beppe Cino

di Lola Blue di Eleonora Grilli

di Animali randagi di Maria Tillicon

di Il mio posto è qui di Cristiano Bortone e Daniela Porto

Fra gli eventi speciali, che avranno luogo al Petruzzelli, ci piace segnalare, in onore dello storico Presidente del Bif&st Ettore Scola, la presentazione del documentario di Cinzia Lo Fazio Tutte le cose che restano. Lo Studio E. L. a Cinecittà, dove E. sta per Ettore e L. per il suo storico scenografo Luciano (Ricceri).

Per il programma completo del Bif&st 2024, vi rimandiamo al sito ufficiale del Bari International Film Festival. Comingsoon.it sarà presente e darà copertura quotidiana alla manifestazione.