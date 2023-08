Barbie è il più alto incasso italiano del 2023, battuto Super Mario Bros

News Cinema

Era questione di ore: superati i 21 milioni di euro, Barbie con Margot Robbie è diventato il più alto incasso italiano del 2023. È battuto per ora solo da Avatar: La via dell'acqua, trionfatore della stagione cominciata nel 2022.

Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling è riuscito nell'impresa di sorpassare Super Mario Bros. - Il film come miglior incasso italiano del 2023, con 21.459.729 contro 20.394.836, fino al 2 agosto 2023 compreso (fonte Cinetel). Questo lo rende vincitore nell'anno solare, anche se lo scettro del dominatore della stagione spetta comunque ad Avatar: La via dell'acqua. Perché? Un'occhiata più da vicino ai numeri.

Barbie batte Super Mario Bros e domina sul boxoffice italiano del 2023